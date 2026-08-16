RECRRU21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB
Detaily kódu Swift
REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB
SCHILLER STREET 7 - KALININGRAD
RECRRU21XXX
REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB
KALININGRAD
Banka REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB
Najděte kódy Swift různých poboček banky REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB.
Pobočky REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.