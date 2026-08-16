RECRRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB

Adresa pobočky

SCHILLER STREET 7 - KALININGRAD

Kód pobočky

RECRRU21XXX

Název banky

REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB

Město

KALININGRAD

RECRRU21XXX

Banka REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB

Najděte kódy Swift různých poboček banky REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB.

Pobočky REGIONAL CREDIT BANK OJSC CB

RECRRU21XXX

SCHILLER STREET 7 - KALININGRAD, KALININGRAD, 236000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.