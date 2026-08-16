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Detaily kódu BIC/Swift banky SYRIAN REAL ESTATE BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SYRIAN REAL ESTATE BANK

Adresa pobočky

INSURANCE BLDG

Kód pobočky

REBSSYDAXXX

Název banky

SYRIAN REAL ESTATE BANK

Město

DAMASCUS

REBSSYDAXXX

Banka SYRIAN REAL ESTATE BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SYRIAN REAL ESTATE BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky SYRIAN REAL ESTATE BANK.

Pobočky SYRIAN REAL ESTATE BANK

REBSSYDAXXX

INSURANCE BLDG, DAMASCUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.