RDEVMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED

Adresa pobočky

BLOCK 2, THIRI YADANAR SHOPPI BK

Kód pobočky

RDEVMMMYXXX

Název banky

RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED

Město

MANDALAY

RDEVMMMYXXX

Banka RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED.

Pobočky RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED

RDEVMMMYXXX

BLOCK 2, THIRI YADANAR SHOPPI BK, MANDALAY, 15011

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.