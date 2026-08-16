RDEVMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED
Detaily kódu Swift
RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED
BLOCK 2, THIRI YADANAR SHOPPI BK
RDEVMMMYXXX
RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED
MANDALAY
Banka RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED.
Pobočky RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.