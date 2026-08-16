RCAMRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky RENAISSANCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RENAISSANCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY

Adresa pobočky

VOZNESENSKY LANE 22 BUSINESS

Kód pobočky

RCAMRUM1XXX

Název banky

RENAISSANCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY

Město

MOSCOW

RCAMRUM1XXX

Banka RENAISSANCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RENAISSANCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky RENAISSANCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY.

Pobočky RENAISSANCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY

RCAMRUM1XXX

VOZNESENSKY LANE 22 BUSINESS, MOSCOW, 125009

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.