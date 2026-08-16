RBRORUM2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky REGION BROKER COMPANY LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

REGION BROKER COMPANY LLC

Adresa pobočky

ZUBOVSKY BOULEVARD 11 A

Kód pobočky

RBRORUM2XXX

Název banky

REGION BROKER COMPANY LLC

Město

MOSCOW

RBRORUM2XXX

Banka REGION BROKER COMPANY LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky REGION BROKER COMPANY LLC

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Pobočky REGION BROKER COMPANY LLC

RBRORUM2XXX

ZUBOVSKY BOULEVARD 11 A, MOSCOW, 119021

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.