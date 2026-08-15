QNBASYDAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky QATAR NATIONAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

QATAR NATIONAL BANK

Adresa pobočky

QNB SYRIA HO BLDG

Kód pobočky

QNBASYDAXXX

Název banky

QATAR NATIONAL BANK

Město

DAMASCUS

QNBASYDAXXX

Banka QATAR NATIONAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky QATAR NATIONAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky QATAR NATIONAL BANK.

Pobočky QATAR NATIONAL BANK

QNBASYDAXXX

QNB SYRIA HO BLDG, DAMASCUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.