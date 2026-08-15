QIBSSDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky QATAR ISLAMIC BANK SUDAN BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

QATAR ISLAMIC BANK SUDAN BRANCH

Adresa pobočky

NILE STREET, NILE AVENUE, 2

Kód pobočky

QIBSSDKHXXX

Název banky

QATAR ISLAMIC BANK SUDAN BRANCH

Město

KHARTOUM

QIBSSDKHXXX

Banka QATAR ISLAMIC BANK SUDAN BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky QATAR ISLAMIC BANK SUDAN BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky QATAR ISLAMIC BANK SUDAN BRANCH.

Pobočky QATAR ISLAMIC BANK SUDAN BRANCH

QIBSSDKHXXX

NILE STREET, NILE AVENUE, 2, KHARTOUM, 11042

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.