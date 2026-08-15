PXCMSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PHOENIX COMMERCIAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PHOENIX COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

FLOOR 1, CITY MALL HAI MALAKA

Kód pobočky

PXCMSSJBXXX

Název banky

PHOENIX COMMERCIAL BANK

Město

JUBA

PXCMSSJBXXX

Banka PHOENIX COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PHOENIX COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PHOENIX COMMERCIAL BANK.

Pobočky PHOENIX COMMERCIAL BANK

PXCMSSJBXXX

FLOOR 1, CITY MALL HAI MALAKA, JUBA, 11118

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.