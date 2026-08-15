PVALVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PROVINCIAL DE VALORES CASA DE BOLSA, C.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PROVINCIAL DE VALORES CASA DE BOLSA, C.A.

Adresa pobočky

AV. VOLLMER CENTRO FINANCIERO PR

Kód pobočky

PVALVEC1XXX

Název banky

PROVINCIAL DE VALORES CASA DE BOLSA, C.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

PVALVEC1XXX

Banka PROVINCIAL DE VALORES CASA DE BOLSA, C.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PROVINCIAL DE VALORES CASA DE BOLSA, C.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky PROVINCIAL DE VALORES CASA DE BOLSA, C.A..

Pobočky PROVINCIAL DE VALORES CASA DE BOLSA, C.A.

PVALVEC1XXX

AV. VOLLMER CENTRO FINANCIERO PR, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.