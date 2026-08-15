PTAHZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky P.T.A. CLEARING HOUSE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

P.T.A. CLEARING HOUSE

Adresa pobočky

FLOOR 6

Kód pobočky

PTAHZWH1XXX

Název banky

P.T.A. CLEARING HOUSE

Město

HARARE

PTAHZWH1XXX

Banka P.T.A. CLEARING HOUSE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky P.T.A. CLEARING HOUSE

Najděte kódy Swift různých poboček banky P.T.A. CLEARING HOUSE.

Pobočky P.T.A. CLEARING HOUSE

PTAHZWH1XXX

FLOOR 6, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.