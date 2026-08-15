PSOORU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION 'PROMSVYAZINVEST' LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION 'PROMSVYAZINVEST' LLC

Adresa pobočky

IRCHI-KAZAKA 2B

Kód pobočky

PSOORU21XXX

Název banky

NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION 'PROMSVYAZINVEST' LLC

Město

MAKHACHKALA

PSOORU21XXX

Banka NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION 'PROMSVYAZINVEST' LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION 'PROMSVYAZINVEST' LLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION 'PROMSVYAZINVEST' LLC.

Pobočky NON-BANKING CREDIT ORGANIZATION 'PROMSVYAZINVEST' LLC

PSOORU21XXX

IRCHI-KAZAKA 2B, MAKHACHKALA, 367003

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.