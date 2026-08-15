PSOJRU41XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PSB BANK, OJSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PSB BANK, OJSC

Adresa pobočky

KHUDAJBERDINA UL 46

Kód pobočky

PSOJRU41XXX

Název banky

PSB BANK, OJSC

Město

STERLITAMAK

PSOJRU41XXX

Banka PSB BANK, OJSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PSB BANK, OJSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky PSB BANK, OJSC.

Pobočky PSB BANK, OJSC

PSOJRU41XXX

KHUDAJBERDINA UL 46, STERLITAMAK, 453124

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.