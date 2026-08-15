PSOCRUA1MOS

Detaily kódu BIC/Swift banky PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

BAKUNINSKAYA STREET 17/28

Kód pobočky

PSOCRUA1MOS

Název banky

PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK

Město

MOSCOW

PSOCRUA1MOS

Banka PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK.

Pobočky PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK

PSOCRU2PXXX

SHPALERNAYA STREET 42 LIT. A, ST. PETERSBURG, 191123

PSOCRUA1MOS

BAKUNINSKAYA STREET 17/28, MOSCOW, 105005

PSOCRUA1XXX

SHPALERNAYA STREET 42 - ST, ST. PETERSBURG, 191123

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.