PSHBRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED

Adresa pobočky

LENIN STR 48

Kód pobočky

PSHBRU21XXX

Název banky

INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED

Město

ENGELS

PSHBRU21XXX

Banka INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED.

Pobočky INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED

PSHBRU21XXX

LENIN STR 48, ENGELS, 413100

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.