PRMSRUMMSPB
Detaily kódu BIC/Swift banky PROMSVYAZBANK PJSC
Detaily kódu Swift
PROMSVYAZBANK PJSC
MILLIONNAYA UL. 38 - ST
PRMSRUMMSPB
PROMSVYAZBANK PJSC
ST. PETERSBURG
Banka PROMSVYAZBANK PJSC není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky PROMSVYAZBANK PJSC
Najděte kódy Swift různých poboček banky PROMSVYAZBANK PJSC.
Pobočky PROMSVYAZBANK PJSC
PRMSRUMMEKT
ULICA NIKOLAYA NIKONOVA. 4, YEKATERINBURG, 620027
PRMSRUMMHAB
ULICA ZAPARINA 57, HABAROVSK, 680000
PRMSRUMMNNV
NESTEROVA UL. 8 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603005
PRMSRUMMNSB
SEREBRENNIKOVSKAYA UL 37A, NOVOSIBIRSK, 630099
PRMSRUMMSPB
MILLIONNAYA UL. 38 - ST, ST. PETERSBURG, 191186
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.