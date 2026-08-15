PRLCRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK PROHLADNY LIMITED LIABILITY COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK PROHLADNY LIMITED LIABILITY COMPANY

Adresa pobočky

LENINA STREET 115 - PROHLADNY

Kód pobočky

PRLCRU21XXX

Název banky

BANK PROHLADNY LIMITED LIABILITY COMPANY

Město

PROHLADNY

PRLCRU21XXX

Banka BANK PROHLADNY LIMITED LIABILITY COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK PROHLADNY LIMITED LIABILITY COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK PROHLADNY LIMITED LIABILITY COMPANY.

Pobočky BANK PROHLADNY LIMITED LIABILITY COMPANY

PRLCRU21XXX

LENINA STREET 115 - PROHLADNY, PROHLADNY, 361045

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.