PRJCRU31XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BALTIC INVESTMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BALTIC INVESTMENT BANK

Adresa pobočky

CHAPAEVSKAYA ST 178

Kód pobočky

PRJCRU31XXX

Název banky

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BALTIC INVESTMENT BANK

Město

SAMARA

PRJCRU31XXX

Banka PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BALTIC INVESTMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BALTIC INVESTMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BALTIC INVESTMENT BANK.

Pobočky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BALTIC INVESTMENT BANK

PRJCRU31XXX

CHAPAEVSKAYA ST 178, SAMARA, 443010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.