PRDHZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PREMIER BANKING CORPORATION LTD.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PREMIER BANKING CORPORATION LTD.

Adresa pobočky

BLOCK A, SAM LEVY'S OFFICE PARK

Kód pobočky

PRDHZWH1XXX

Název banky

PREMIER BANKING CORPORATION LTD.

Město

HARARE

PRDHZWH1XXX

Banka PREMIER BANKING CORPORATION LTD. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PREMIER BANKING CORPORATION LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky PREMIER BANKING CORPORATION LTD..

Pobočky PREMIER BANKING CORPORATION LTD.

PRDHZWH1XXX

BLOCK A, SAM LEVY'S OFFICE PARK, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.