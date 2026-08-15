PRDHZWH1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky PREMIER BANKING CORPORATION LTD.
Detaily kódu Swift
PREMIER BANKING CORPORATION LTD.
BLOCK A, SAM LEVY'S OFFICE PARK
PRDHZWH1XXX
PREMIER BANKING CORPORATION LTD.
HARARE
Banka PREMIER BANKING CORPORATION LTD. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky PREMIER BANKING CORPORATION LTD.
Najděte kódy Swift různých poboček banky PREMIER BANKING CORPORATION LTD..
Pobočky PREMIER BANKING CORPORATION LTD.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.