POSBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky POST BANK JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

POST BANK JSC

Adresa pobočky

PREOBRAZHENSKAYA SQ. 8

Kód pobočky

POSBRUMMXXX

Název banky

POST BANK JSC

Město

MOSCOW

POSBRUMMXXX

Banka POST BANK JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky POST BANK JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky POST BANK JSC.

Pobočky POST BANK JSC

POSBRUMMXXX

PREOBRAZHENSKAYA SQ. 8, MOSCOW, 107061

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.