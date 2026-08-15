PEJCRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK PERVOMAISKY (PJSC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK PERVOMAISKY (PJSC)

Adresa pobočky

KRASNAYA STR. 139

Kód pobočky

PEJCRU21XXX

Název banky

BANK PERVOMAISKY (PJSC)

Město

KRASNODAR

PEJCRU21XXX

Banka BANK PERVOMAISKY (PJSC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK PERVOMAISKY (PJSC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK PERVOMAISKY (PJSC).

Pobočky BANK PERVOMAISKY (PJSC)

PEJCRU21XXX

KRASNAYA STR. 139, KRASNODAR, 350020

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.