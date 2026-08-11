PBIRIRT1355

Detaily kódu BIC/Swift banky POST BANK OF IRAN (P.B.I)

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

POST BANK OF IRAN (P.B.I)

Adresa pobočky

MESBAH

Kód pobočky

PBIRIRT1355

Název banky

POST BANK OF IRAN (P.B.I)

Město

KARAJ

PBIRIRT1355

Banka POST BANK OF IRAN (P.B.I) není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.