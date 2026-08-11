PBIRIRT1227
Detaily kódu BIC/Swift banky POST BANK OF IRAN (P.B.I)
Detaily kódu Swift
POST BANK OF IRAN (P.B.I)
MARKAZI
PBIRIRT1227
POST BANK OF IRAN (P.B.I)
RASHT
Banka POST BANK OF IRAN (P.B.I) není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky POST BANK OF IRAN (P.B.I)
Najděte kódy Swift různých poboček banky POST BANK OF IRAN (P.B.I).
Pobočky POST BANK OF IRAN (P.B.I)
PBIRIRT1016
TEHRAN
PBIRIRT1031
MOTAHARI AVE 237, TEHRAN, 1586694945
PBIRIRT1079
TEHRAN
PBIRIRT1102
TEHRAN
PBIRIRT1113
BUSHEHR
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.