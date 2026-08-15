PARBSG21198
Detaily kódu BIC/Swift banky BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES pomocí převodu přes Wise. Více informací
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
20 COLLYER QUAY
198
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
SINGAPORE
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 520,90 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 520,90 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Singapur
1. Chcete poslat peníze do země Singapur
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat SGD příjemci v zemi Singapur.
2. Vyberte a pošlete SGD
2. Vyberte a pošlete SGD
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu SGD, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení
4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení
Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení
Posílejte peníze svým stylem
Poslat peníze přes Wise účet znamená nízké poplatky a téměř vždy okamžité připsání příjemci.
Nejrychlejší způsob odeslání
74 % dorazí do 20 sekund.
Nízké poplatky
Nikdy nepřipočítáváme marže.
Nepřetržitý zákaznický servis 365 dní v roce
Získejte pomoc po telefonu, e-mailem nebo přes chat
Platba bankovním převodem vyžaduje o pár kroků více než převod přes Wise a má vyšší limity než platba kartou.
Peníze můžete poslat přes kartu Wise. Platba debetní kartou je snadná a rychlá a obvykle levnější než platba kreditní kartou.
Platba kreditní kartou je snadná a rychlá, ale dražší. Wise přijímá karty Visa, Mastercard a některé karty Maestro.
U plateb Swift se účtují poplatky navíc a tyto platby mohou být dražší než převody přes Wise.
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Najděte kódy Swift různých poboček banky BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.
Pobočky BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BPTSSGSGXXX
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21000
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21001
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21002
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21003
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21004
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21005
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21006
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21007
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21008
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21009
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21010
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21011
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21012
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21013
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21014
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21015
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21016
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21017
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21018
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21019
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21020
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21021
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21022
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21023
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21024
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21025
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21026
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21027
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21028
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21029
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21030
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21031
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21032
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21033
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21034
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21035
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21036
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21037
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21038
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21039
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21040
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21041
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21042
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21043
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21044
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21045
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21046
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21047
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21048
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21049
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21050
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21051
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21052
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21053
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21054
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21055
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21056
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21057
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21058
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21059
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21060
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21061
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21062
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21063
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21064
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21065
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21066
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21067
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21068
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21069
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21070
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21071
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21072
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21073
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21074
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21075
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21076
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21077
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21078
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21079
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21080
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21081
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21082
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21083
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21084
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21085
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21086
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21087
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21088
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21089
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21090
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21091
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21092
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21093
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21094
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21095
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21096
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21097
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21098
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21099
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21100
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21101
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21102
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21103
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21104
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21105
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21106
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21107
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21108
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21109
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21110
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21111
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21112
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21113
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21114
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21115
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21116
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21117
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21118
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21119
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21120
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21121
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21122
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21123
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21124
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21125
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21126
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21127
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21128
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21129
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21130
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21131
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21132
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21133
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21134
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21135
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21136
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21137
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21138
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21139
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21140
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21141
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21142
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21143
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21144
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21145
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21146
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21147
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21148
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21149
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21150
COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21151
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21152
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21153
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21154
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21155
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21156
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21157
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21158
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21159
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21160
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21161
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21162
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21163
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21164
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21165
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21166
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21167
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21168
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21169
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21170
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21171
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21172
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21173
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21174
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21175
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21176
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21177
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21178
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21179
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21180
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21181
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21182
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21183
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21184
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21185
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21186
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21187
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21188
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21189
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21190
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21191
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21192
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21193
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21194
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21195
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21196
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21197
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21198
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21199
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21200
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21201
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21202
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21203
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21204
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21205
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21206
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21207
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21208
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21209
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21210
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21211
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21212
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21213
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21214
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21215
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21216
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21217
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21218
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21219
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21220
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21221
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21222
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21223
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21224
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21225
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21226
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21227
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21228
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21229
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21230
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21231
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21232
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21233
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21234
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21235
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21236
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21237
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21238
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21239
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21240
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21241
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21242
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21243
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21244
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21245
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21246
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21247
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21248
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21249
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21250
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21251
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21252
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21253
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21254
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21255
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21256
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21257
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21258
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21259
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21260
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21261
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21262
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21263
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21264
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21265
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21266
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21267
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21268
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21269
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21270
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21271
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21272
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21273
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21274
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21275
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21276
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21277
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21278
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21279
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21280
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21281
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21282
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21283
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21284
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21285
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21286
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21287
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21288
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21289
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21290
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21291
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21292
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21293
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21294
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21295
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21296
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21297
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21298
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21299
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21300
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21301
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21302
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21303
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21304
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21305
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21306
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21307
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21308
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21309
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21310
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21311
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21312
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21313
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21314
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21315
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21316
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21317
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21318
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21319
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21320
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21321
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21322
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21323
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21324
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21325
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21326
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21327
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21328
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21329
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21330
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21331
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21332
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21333
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21334
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21335
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21336
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21337
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21338
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21339
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21340
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21341
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21342
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21343
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21344
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21345
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21346
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21347
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21348
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21349
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21350
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21356
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21357
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21362
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21363
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21372
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21373
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21379
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21427
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21448
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21BLK
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21SCH
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSG21XXX
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSGSGESI
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSGSGISI
SINGAPORE
PARBSGSGMOO
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSGSGTPC
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
PARBSGSGXXX
20 COLLYER QUAY, SINGAPORE, 049319
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.