PAMLMGM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PAOSITRA MALAGASY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PAOSITRA MALAGASY

Adresa pobočky

PLACE PHILIBERT TSIRANANA

Kód pobočky

PAMLMGM1XXX

Název banky

PAOSITRA MALAGASY

Město

ANTANANARIVO

PAMLMGM1XXX

Banka PAOSITRA MALAGASY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PAOSITRA MALAGASY

Najděte kódy Swift různých poboček banky PAOSITRA MALAGASY.

Pobočky PAOSITRA MALAGASY

PAMLMGM1XXX

PLACE PHILIBERT TSIRANANA, ANTANANARIVO, 101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.