OTKRRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OTKRITIE BROKERAGE HOUSE JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OTKRITIE BROKERAGE HOUSE JSC

Adresa pobočky

PROTOPOPOVSKY LANE 10

Kód pobočky

OTKRRUM1XXX

Název banky

OTKRITIE BROKERAGE HOUSE JSC

Město

MOSCOW

OTKRRUM1XXX

Banka OTKRITIE BROKERAGE HOUSE JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OTKRITIE BROKERAGE HOUSE JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky OTKRITIE BROKERAGE HOUSE JSC.

Pobočky OTKRITIE BROKERAGE HOUSE JSC

OTKRRUM1XXX

PROTOPOPOVSKY LANE 10, MOSCOW, 129010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.