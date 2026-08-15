OREORU41XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ZAO 'SBERINVESTBANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ZAO 'SBERINVESTBANK'

Adresa pobočky

SHAUMYANA 73 - YEKATERINBURG

Kód pobočky

OREORU41XXX

Název banky

ZAO 'SBERINVESTBANK'

Město

YEKATERINBURG

OREORU41XXX

Banka ZAO 'SBERINVESTBANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ZAO 'SBERINVESTBANK'

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Pobočky ZAO 'SBERINVESTBANK'

OREORU41XXX

SHAUMYANA 73 - YEKATERINBURG, YEKATERINBURG, 620146

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.