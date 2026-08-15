ORBKTDNDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ORABANK TCHAD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ORABANK TCHAD

Adresa pobočky

AVENUE CHARLES DE GAULLE

Kód pobočky

ORBKTDNDXXX

Název banky

ORABANK TCHAD

Město

N'DJAMENA

ORBKTDNDXXX

Banka ORABANK TCHAD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ORABANK TCHAD

Najděte kódy Swift různých poboček banky ORABANK TCHAD.

Pobočky ORABANK TCHAD

ORBKTDNDAIR

AVENUE CHARLES DE GAULLE, N'DJAMENA

ORBKTDNDR40

RUE DE 40M, N'DJAMENA

ORBKTDNDXXX

AVENUE CHARLES DE GAULLE, N'DJAMENA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.