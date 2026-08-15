OOPERUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OOO CB PREODOLENIE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OOO CB PREODOLENIE

Adresa pobočky

ST TOLBUHINA 10

Kód pobočky

OOPERUM1XXX

Název banky

OOO CB PREODOLENIE

Město

MOSCOW

OOPERUM1XXX

Banka OOO CB PREODOLENIE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OOO CB PREODOLENIE

Najděte kódy Swift různých poboček banky OOO CB PREODOLENIE.

Pobočky OOO CB PREODOLENIE

OOPERUM1XXX

ST TOLBUHINA 10, MOSCOW, 121596

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.