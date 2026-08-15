OKOORU81XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE

Adresa pobočky

UL. AMURSKAYA 53

Kód pobočky

OKOORU81XXX

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE

Město

YUZHNO-SAKHALINSK

OKOORU81XXX

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE

OKOORU81XXX

UL. AMURSKAYA 53, YUZHNO-SAKHALINSK, 693020

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.