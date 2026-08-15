OKOORU81XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE
Detaily kódu Swift
LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE
UL. AMURSKAYA 53
OKOORU81XXX
LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE
YUZHNO-SAKHALINSK
Banka LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE
Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE.
Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM FINANCE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.