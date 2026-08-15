OBJRRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OBJEDINYONNYJ BANK RESPUBLIKI

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

OBJEDINYONNYJ BANK RESPUBLIKI

Adresa pobočky

KOMMUNALNAYA SLOBODA UL. 25A

Kód pobočky

OBJRRU21XXX

Název banky

OBJEDINYONNYJ BANK RESPUBLIKI

Město

CHEBOKSARY

OBJRRU21XXX

Banka OBJEDINYONNYJ BANK RESPUBLIKI není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky OBJEDINYONNYJ BANK RESPUBLIKI

Najděte kódy Swift různých poboček banky OBJEDINYONNYJ BANK RESPUBLIKI.

Pobočky OBJEDINYONNYJ BANK RESPUBLIKI

OBJRRU21XXX

KOMMUNALNAYA SLOBODA UL. 25A, CHEBOKSARY, 428010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.