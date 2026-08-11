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NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
36N
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
MANCHESTER
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Kódy Swift banky NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC.
Pobočky NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
NWBKGB2102M
15 BISHOPSGATE, LONDON, EC2N 3AR
NWBKGB2102N
21 LOMBARD STREET, LONDON, EC3V 9AH
NWBKGB2104A
16 SOUTH PARADE - NOTTINGHAM, NG1, NOTTINGHAM, NG1 2JX
NWBKGB2104B
22 CASTLE STREET, LIVERPOOL, L69 2BE
NWBKGB2104C
121 HIGH STREET, OXFORD, OX1 4DD
NWBKGB2104D
SWINDON COMMERCIAL ROAD, SWINDON, SN1 5NW
NWBKGB2104E
LEICESTER
NWBKGB2104F
BIRMINGHAM
NWBKGB2104G
MARKET PLACE - LOUGHBOROUGH, LE11, LOUGHBOROUGH, LE11 3EA
NWBKGB2104H
67 HIGH STREET, SEVENOAKS, TN13 1LA
NWBKGB2104J
3 CAMBRIDGE CRESCENT - HARROGATE, HARROGATE, HG1 1PJ
NWBKGB2104K
67 HIGH STREET, STAINES-UPON-THAMES, TW18 4PU
NWBKGB2104L
3 CHURCH STREET, WARLEY, B69 3AD
NWBKGB2104M
COLDHARBOUR LANE, HAYES, UB3 3EL
NWBKGB2104N
ST NICHOLAS CENTRE, UNIT 13, SUTTON, SM1 1DH
NWBKGB2104P
106 LINTHORPE ROAD, MIDDLESBROUGH, TS1 2JX
NWBKGB2104Q
105 HIGH STREET, WINCHESTER, SO23 9AW
NWBKGB2104R
52 FAWCETT STREET - SUNDERLAND, SUNDERLAND, SR1 1SB
NWBKGB2104S
QUEEN SQUARE - WOLVERHAMPTON, WV1, WOLVERHAMPTON, WV1 1TR
NWBKGB2104T
23 STAMFORD NEW ROAD, ALTRINCHAM, WA14 1DB
NWBKGB2104U
2 HENDFORD, YEOVIL, BA20 1TN
NWBKGB2104V
10 STATION ROAD, CLACTON-ON-SEA, CO15 1TA
NWBKGB2104W
69-73 HIGH STREET, COSHAM, PORTSMOUTH, PO6 3DA
NWBKGB2104X
TOWN HALL BUILDINGS, BANBURY, OX16 8JS
NWBKGB2104Y
12 BROAD STREET, HEREFORD, HR4 9AH
NWBKGB2104Z
16 WIMBLEDON HILL ROAD, LONDON, SW19 7ZD
NWBKGB2105A
14 HIGH STREET, DORKING, RH4 1AX
NWBKGB2105B
HIGH STREET, NEWPORT, NP19 1GG
NWBKGB2105C
7 CORNHILL - BURY ST. EDMUNDS, BURY ST. EDMUNDS, IP33 1BQ
NWBKGB2105D
23 WEST STREET, HAVANT, PO9 1EU
NWBKGB2105E
19 SCHOOL ROAD - SALE, M33 7ZA, SALE, M33 7ZA
NWBKGB2105F
15 BRIDGE ROAD, WEMBLEY, HA9 9AE
NWBKGB2105G
29 EAST WALK, BASILDON, SS14 1HD
NWBKGB2105H
24 DERBY STREET, LEEK, ST13 5AF
NWBKGB2105J
7 NORTH STREET - BISHOP'S, BISHOP'S STORTFORD, CM23 2TJ
NWBKGB2105K
8 MARDOL HEAD, SHREWSBURY, SY1 1HE
NWBKGB2105L
FOUNTAIN PLACE, BURSLEM, ST6 3QA
NWBKGB2105M
50 HIGH STREET, EGHAM, TW20 9EU
NWBKGB2105N
9 BELLE VUE WAY, SWANSEA, SA1 5BX
NWBKGB2105P
13 THE BOROUGH - HINCKLEY, LE10, HINCKLEY, LE10 1NW
NWBKGB2105Q
49 SOUTH STREET, DORCHESTER, DT1 1DW
NWBKGB2105R
11 FORE STREET, TIVERTON, EX16 6LW
NWBKGB2105S
4 HIGH STREET, PETERSFIELD, GU32 3JF
NWBKGB2105T
25 MARKET SQUARE, DOVER, CT16 1NQ
NWBKGB2105U
86 POOLE ROAD, WESTBOURNE, BH4 9EE
NWBKGB2105V
41 HIGH STREET, BARNSTAPLE, EX31 1DA
NWBKGB2105W
CHURCH GREEN HOUSE, REDDITCH, B98 8DG
NWBKGB2105X
12 HIGH STREET - DONCASTER, DN1, DONCASTER, DN1 1EJ
NWBKGB2105Y
57 HIGH STREET, CHRISTCHURCH, BH23 1BB
NWBKGB2105Z
309 HIGH STREET - WEST BROMWICH, WEST BROMWICH, B70 8LX
NWBKGB2106A
30 KING STREET, GRAVESEND, DA12 2DU
NWBKGB2106B
33 PARK STREET, WALSALL, WS1 1ER
NWBKGB2106C
26 MARKET HILL - BARNSLEY, S70, BARNSLEY, S70 2QU
NWBKGB2106D
262 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1TP
NWBKGB2106E
56 WESTGATE - WAKEFIELD, WF1 1XF, WAKEFIELD, WF1 1XF
NWBKGB2106F
110 GEORGE LANE, LONDON, E18 1AE
NWBKGB2106G
EUROPA HOUSE, FOLKESTONE, CT20 1RU
NWBKGB2106H
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, NOTTINGHAM, NG7 2QH
NWBKGB2106J
130 HIGH STREET, TONBRIDGE, TN9 1DE
NWBKGB2106K
69 BRIDGE STREET - WORKSOP, S80, WORKSOP, S80 1DJ
NWBKGB2106L
51 MARKET PLACE, LONG EATON, NG10 1JP
NWBKGB2106M
11 MARKET PLACE, ABINGDON, OX14 3HH
NWBKGB2106N
53 HIGH STREET, RUNCORN, WA7 1AQ
NWBKGB2106P
180 LONDON ROAD - STOCKPORT, SK7, STOCKPORT, SK7 4DH
NWBKGB2106Q
30 HIGH STREET, CHIPPENHAM, SN15 3HB
NWBKGB2106R
159 HIGH STREET - BURTON UPON, BURTON UPON TRENT, DE14 1JG
NWBKGB2106S
YORK BUILDINGS, BRIDGWATER, TA6 3BA
NWBKGB2106T
92 ENGLISH STREET, CARLISLE, CA3 8NF
NWBKGB2106U
52 WEST STREET, FAREHAM, PO16 0JX
NWBKGB2106V
48 BLUE BOAR ROW, SALISBURY, SP1 1DF
NWBKGB2106W
16 HIGH STREET - KETTERING, NN16, KETTERING, NN16 8SZ
NWBKGB2106X
29 BOAR LANE, LEEDS, LS1 6DZ
NWBKGB2106Y
82 KING STREET, KNUTSFORD, WA16 6EG
NWBKGB2106Z
119 HIGH STREET - SCUNTHORPE, SCUNTHORPE, DN15 6LT
NWBKGB2107A
75 HIGH STREET, NEWCASTLE-UNDER-LYME, ST5 1PP
NWBKGB2107B
12 THE ROWS, HARLOW, CM20 1DA
NWBKGB2107C
123 LONDON ROAD - LEICESTER, LE2, LEICESTER, LE2 0RJ
NWBKGB2107D
1 HIGH STREET, WEYBRIDGE, KT13 8AY
NWBKGB2107E
2 GREENWICH CHURCH STREET, LONDON, SE10 9BQ
NWBKGB2107F
10 VICTORIA ROAD - SURBITON, KT6, SURBITON, KT6 4JY
NWBKGB2107G
235 HIGH STREET - ORPINGTON, BR6, ORPINGTON, BR6 0NS
NWBKGB2107H
44 HIGH STREET - DAVENTRY, NN11, DAVENTRY, NN11 4HU
NWBKGB2107J
12 MARKET PLACE, DURHAM, DH1 3NG
NWBKGB2107K
47 BELVOIR ROAD - COALVILLE, LE67, COALVILLE, LE67 3QJ
NWBKGB2107L
HAVELOCK ROAD, HASTINGS, TN34 1BW
NWBKGB2107M
10 MARKET PLACE, BOSTON, PE21 6EJ
NWBKGB2107N
1 THE CROSS - WORCESTER, WR1 3PR, WORCESTER, WR1 3PR
NWBKGB2107P
217 DEAN STREET, TELFORD, TF3 4BT
NWBKGB2107Q
2 NORTHGATE - DEWSBURY, WF13 1EA, DEWSBURY, WF13 1EA
NWBKGB2107R
52 RECTORY ROAD - WEST BRIDGFORD, WEST BRIDGFORD, NG2 6BU
NWBKGB2107S
4 GROVE STREET, WILMSLOW, SK9 1EE
NWBKGB2107T
98 HIGH STREET, LONDON, SW19 5EJ
NWBKGB2107U
33 LORD STREET, WREXHAM, LL1 1LP
NWBKGB2107W
40 MARKET STREET, WELLINGBOROUGH, NN8 1AD
NWBKGB2107X
520 HIGH ROAD, WEMBLEY, HA9 7BZ
NWBKGB2107Y
1 MARKET PLACE - NEWARK, NG24, NEWARK, NG24 1DY
NWBKGB2107Z
1 MANORSFIELD ROAD, BICESTER, OX6 7DA
NWBKGB2108A
60 HIGH STREET, ESHER, KT10 9QY
NWBKGB2108B
27 HIGH STREET - LEIGHTON, LEIGHTON BUZZARD, LU7 7DX
NWBKGB2108C
MARKET PLACE - HYDE, SK14 2LY, HYDE, SK14 2LY
NWBKGB2108D
7 HIGH STREET, WELLS, BA5 2AD
NWBKGB2108E
25 CORPORATION STREET - CORBY, CORBY, NN17 1NR
NWBKGB2108F
41 GREENGATE STREET - STAFFORD, STAFFORD, ST16 2JD
NWBKGB2108G
63 NORTH STREET - KEIGHLEY, BD21, KEIGHLEY, BD21 3SB
NWBKGB2108H
141 HIGH STREET - STOURBRIDGE, STOURBRIDGE, DY8 1DW
NWBKGB2108K
9 CHURCH STREET - MANSFIELD, NG18, MANSFIELD, NG18 1AF
NWBKGB2108L
12 STATION PARADE, LONDON, NW2 4NN
NWBKGB2108M
60 HIGH STREET - BOGNOR REGIS, BOGNOR REGIS, PO21 1SL
NWBKGB2108N
64 HIGH STREET - NEW MALDEN, KT3, NEW MALDEN, KT3 4HB
NWBKGB2108P
34 HIGH STREET - CHEADLE, SK8, CHEADLE, SK8 1AF
NWBKGB2108Q
28 ADARE STREET, BRIDGEND, CF31 1EN
NWBKGB2108R
ATTWOOD HOUSE, FLOOR 4 1 NEW, BIRMINGHAM, B2 4NX
NWBKGB2108S
49 HIGH STREET - WETHERBY, LS22, WETHERBY, LS22 4LS
NWBKGB2108T
1 TOWNLEY ROAD - BEXLEYHEATH, DA6, BEXLEYHEATH, DA6 7JG
NWBKGB2108U
146 WIDNES ROAD, WIDNES, WA8 6BB
NWBKGB2108V
21 THE SQUARE - RETFORD, DN22, RETFORD, DN22 6DL
NWBKGB2108W
25 HIGH ROW - DARLINGTON, DL3, DARLINGTON, DL3 7QP
NWBKGB2108X
80 LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM, LONDON, SE13 5JJ
NWBKGB2108Y
1 BRIDGE STREET, LEATHERHEAD, KT22 8BT
NWBKGB2108Z
BLENHEIM TERRACE, LEEDS, LS2 9HH
NWBKGB2109A
27 HIGH STREET, BRECON, LD3 7LF
NWBKGB2109B
38 HIGH STREET, ALTON, GU34 1BD
NWBKGB2109C
74 KILBURN HIGH ROAD, LONDON, NW6 4HU
NWBKGB2109D
121A EAST PARK ROAD - LEICESTER, LEICESTER, LE5 4QD
NWBKGB2109E
CAMPBELL PLACE - STOKE-ON-TRENT, STOKE-ON-TRENT, ST4 1ND
NWBKGB2109F
437 WILMSLOW ROAD, WITHINGTON, MANCHESTER, M20 4AJ
NWBKGB2109G
65 ELTHAM HIGH STREET, LONDON, SE9 1TE
NWBKGB2109H
COLLEGE ROAD, WHARLEY ROAD, BEDFORD, MK43 0ST
NWBKGB2109J
134 FRONT STREET, ARNOLD, NG5 7EG
NWBKGB2109K
31 HIGH STREET, DEAL, CT14 6EW
NWBKGB2109L
69 THE BROADWAY - SOUTHALL, UB1, SOUTHALL, UB1 1LD
NWBKGB2109M
2-4 ST NICHOLAS STREET, TRURO, TR1 2RN
NWBKGB2109N
9 CROFTS BANK ROAD - MANCHESTER, MANCHESTER, M41 0NW
NWBKGB2109P
9 DEVONSHIRE ROAD, BEXHILL-ON-SEA, TN40 1AG
NWBKGB2109R
19 HIGH STREET - HEATHFIELD, TN21, HEATHFIELD, TN21 8PL
NWBKGB2109S
9 THE PARADE, MINEHEAD, TA24 5LT
NWBKGB2109T
9 HIGH STREET - ABERGAVENNY, NP7, ABERGAVENNY, NP7 5SA
NWBKGB2109U
2 CHURCH ROAD - MANCHESTER, M22, MANCHESTER, M22 4WL
NWBKGB2109V
96 TERMINUS ROAD - EASTBOURNE, EASTBOURNE, BN21 3AA
NWBKGB2109W
86 HIGH STREET, BIDEFORD, EX39 2HL
NWBKGB2109X
536 VALLEY ROAD - BASFORD, NG5, BASFORD, NG5 1JD
NWBKGB2109Y
72 HIGH STREET, STREET, BA16 0EJ
NWBKGB2109Z
29 HIGH STREET, SHEERNESS, ME12 1NU
NWBKGB2110A
2 HAGLEY ROAD - HALESOWEN, B63, HALESOWEN, B63 4RQ
NWBKGB2110B
1 CHESTERFIELD ROAD, ALFRETON, DE55 7DT
NWBKGB2110C
22 CHANTRY WAY, ANDOVER, SP10 1LL
NWBKGB2110D
15 CHESTER ROAD WEST, DEESIDE, CH5 1DF
NWBKGB2110E
21 BRAMHALL LANE SOUTH, BRAMHALL, STOCKPORT, SK7 1AN
NWBKGB2111E
130 - 132 COMMERCIAL ROAD, PORTSMOUTH, PO1 1ES
NWBKGB2111F
8 PARK ROW, LEEDS, LS1 1QS
NWBKGB2111U
143 MAIN STREET - BINGLEY, BD16, BINGLEY, BD16 1YB
NWBKGB2111Y
SAXON GATE EAST 501 SILBURY, MILTON KEYNES, MK9 3ER
NWBKGB2112A
120 - 126 HIGH STREET, HORNCHURCH, RM12 4UL
NWBKGB2112B
25 HIGH STREET, COLCHESTER, CO1 1DG
NWBKGB2112D
6 HIGH STREET, CHELMSFORD, CM1 1BL
NWBKGB2112H
46 HIGH STREET, BRENTWOOD, CM14 4AL
NWBKGB2112N
59 HIGH STREET, EXETER, EX4 3DP
NWBKGB2112R
1 GRANBY STREET - LEICESTER, LE1, LEICESTER, LE1 9GT
NWBKGB2112T
1 MARKET STREET, YORK, YO1 1YH
NWBKGB2112U
3 LONDON STREET, BASINGSTOKE, RG21 1NS
NWBKGB2112V
10 SOUTH STREET, ROMFORD, RM1 1RD
NWBKGB2112W
1 UPPER MARKET SQUARE, HANLEY, STOKE-ON-TRENT, ST1 1QA
NWBKGB2112X
89 MOUNT PLEASANT ROAD, TUNBRIDGE WELLS, TN1 1PX
NWBKGB2112Y
5 EAST STREET - CHICHESTER, PO19, CHICHESTER, PO19 1HH
NWBKGB2112Z
5 MARKET PLACE - CHESTERFIELD, CHESTERFIELD, S40 1TJ
NWBKGB2113A
10 GREAT UNDERBANK - STOCKPORT, STOCKPORT, SK1 1LT
NWBKGB2113C
CATHEDRAL SQUARE - PETERBOROUGH, PETERBOROUGH, PE1 1HW
NWBKGB2113F
5 MARKET PLACE, KINGSTON-UPON-THAMES, KT1 1JX
NWBKGB2113G
2 TAVERN STREET, IPSWICH, IP1 3BD
NWBKGB2113H
49 NORTH STREET, TAUNTON, TA1 1NB
NWBKGB2113J
14 BLYTHSWOOD SQUARE, GLASGOW, G2 4AQ
NWBKGB2113M
153 PUTNEY HIGH STREET, LONDON, SW15 1RX
NWBKGB2113P
WARRINGTON STREET, ASHTON-UNDER-LYNE, OL6 7PZ
NWBKGB2113Q
81 HIGH STREET, BEDFORD, MK40 1NE
NWBKGB2113R
123 HIGH STREET, STOCKTON-ON-TEES, TS18 1AY
NWBKGB2113S
2 CHESTERGATE, MACCLESFIELD, SK11 6BS
NWBKGB2113T
30 MARKET PLACE, NEWBURY, RG1 5AJ
NWBKGB2113U
8 MARKET PLACE - HUDDERSFIELD, HUDDERSFIELD, HD1 2AL
NWBKGB2113W
20 HIGH STREET, ASHFORD, TN24 8SH
NWBKGB2113X
80 GEORGE STREET - EDINBURGH, EH2, EDINBURGH, EH2 3DZ
NWBKGB2113Y
GRIMSBY, DN31 3XA
NWBKGB2114C
21 GOLDERS GREEN ROAD, LONDON, NW11 8EQ
NWBKGB2114E
18 HIGH STREET - HAVERFORDWEST, HAVERFORDWEST, SA61 2DE
NWBKGB2114G
59 KING STREET - CARMARTHEN, SA31, CARMARTHEN, SA31 1BB
NWBKGB2114H
12 HIGH STREET, SHEPPERTON, TW17 9AN
NWBKGB2114J
BEAUFORT SQUARE, CHEPSTOW, NP6 5EP
NWBKGB2114K
7 WEST BOROUGH, WIMBORNE, BH21 1PR
NWBKGB2114M
11 HIGH STREET - BIGGLESWADE, BIGGLESWADE, SG18 0JE
NWBKGB2114N
5 OXFORD STREET, LIVERPOOL, L7 7HL
NWBKGB2114P
34 MOOR STREET, ORMSKIRK, L39 2AL
NWBKGB2114Q
GRANVILLE SQUARE, STONE, ST15 8AE
NWBKGB2114R
MARKET STREET, LONGTON, ST3 2HW
NWBKGB2114S
34 SOUTHAMPTON ROAD, EASTLEIGH, SO50 9XN
NWBKGB2114T
11 HIGH STREET, RINGWOOD, BH24 1BA
NWBKGB2114U
ST JAMES'S SQUARE, WADHURST, TN5 6BH
NWBKGB2114V
2 GOLDEN HILL LANE, LEYLAND, PR5 2LP
NWBKGB2114W
50 CHEAP STREET, SHERBORNE, DT9 3BH
NWBKGB2114X
2 BRIDGE ROAD - STOKESLEY, TS9, STOKESLEY, TS9 5AA
NWBKGB2114Y
2 CROWN STREET - HEBDEN BRIDGE, HEBDEN BRIDGE, HX7 8EG
NWBKGB2114Z
24 NEW TOWN GARDENS, KIRKBY, L32 8RU
NWBKGB2115B
227 STATION ROAD - BAMBER BRIDGE, BAMBER BRIDGE, PR5 6LE
NWBKGB2115C
509 PRESCOT ROAD, LIVERPOOL, L13 3BZ
NWBKGB2115D
29-30 MARKET STREET, FALMOUTH, TR11 3AW
NWBKGB2115E
52 HIGH STREET, SIDMOUTH, EX10 8LJ
NWBKGB2115F
2 MARKET STREET - MARPLE, SK6, MARPLE, SK6 7AE
NWBKGB2115G
699 WILMSLOW ROAD, DIDSBURY, MANCHESTER, M14 5SU
NWBKGB2115H
13 BANK STREET, NEWQUAY, TR7 1GD
NWBKGB2115J
30 CHURCH STREET - MALVERN, WR14, MALVERN, WR14 2AQ
NWBKGB2115K
18 HIGH STREET, NEWMARKET, CB8 8LH
NWBKGB2115L
14 MARKET PLACE, BRIGG, DN20 8EU
NWBKGB2115M
8 ROCHDALE ROAD - ROYTON, OL2, ROYTON, OL2 6QJ
NWBKGB2115N
27 MARKET PLACE, ROMSEY, SO51 8ZH
NWBKGB2115P
14 WESTGATE STREET, LAUNCESTON, PL15 7AG
NWBKGB2115Q
19 HIGH ROAD - BEESTON, NG9 2JX, BEESTON, NG9 2JX
NWBKGB2115R
21 ST MARY'S ROAD - MARKET, MARKET HARBOROUGH, LE16 7DY
NWBKGB2115S
63 HIGH STREET, RUISLIP, HA4 8JD
NWBKGB2115T
MIDWAY HOUSE, UNIT 6/9 LONG STREET, MIDDLETON, M24 3UZ
NWBKGB2115U
CNR LONGMOOR LANE AND DECAR ROAD, AINTREE, L9 0EG
NWBKGB2115V
48 HIGH STREET, MOLD, CH7 1BA
NWBKGB2115W
FORUM, BLANDFORD, DT11 7AQ
NWBKGB2115X
5 THE PARADE, OADBY, LE2 5BB
NWBKGB2115Y
122 HIGH STREET - MERTHYR TYDFIL, MERTHYR TYDFIL, CF47 8BN
NWBKGB2115Z
4 TUESDAY MARKET PLACE, KING'S LYNN, PE30 1LE
NWBKGB2116A
7 HIGH STREET - MELTON MOWBRAY, MELTON MOWBRAY, LE13 0TT
NWBKGB2116B
62 FORE STREET, TROWBRIDGE, BA14 8EX
NWBKGB2116C
93 LONDON ROAD - WATERLOOVILLE, WATERLOOVILLE, PO7 7EG
NWBKGB2116D
MARKET SQUARE, PETWORTH, GU28 0AL
NWBKGB2116E
YORK STREET, CLITHEROE, BB7 2DN
NWBKGB2116F
42 BATH STREET, ILKESTON, DE7 8HF
NWBKGB2116G
22 MARKET PLACE, CANNOCK, WS11 1BY
NWBKGB2116H
1 MARKET PLACE, DEVIZES, SN1O 1HR
NWBKGB2116J
2 MELTON ROAD - LEICESTER, LE4, LEICESTER, LE4 5LS
NWBKGB2116K
124 HIGH STREET - BROMSGROVE, B61, BROMSGROVE, B61 8HJ
NWBKGB2116L
3 MARKET PLACE - GAINSBOROUGH, GAINSBOROUGH, DN21 2BW
NWBKGB2116M
73 HIGH STREET, WALTON-ON-THAMES, KT12 1DW
NWBKGB2116N
116 GUILDFORD STREET, CHERTSEY, KT16 9AJ
NWBKGB2116P
1 CHURCH STREET, ST. AUSTELL, PL25 4AW
NWBKGB2116Q
46 MARKET STREET, CHORLEY, PR7 2RZ
NWBKGB2116R
21 HIGH STREET - HARPENDEN, AL5, HARPENDEN, AL5 2RY
NWBKGB2116S
87 SIDCUP HIGH STREET, SIDCUP, DA14 6DL
NWBKGB2116T
19 DALE ROAD, MATLOCK, DE4 3LT
NWBKGB2116U
2 MARKET HILL - BUCKINGHAM, MK18, BUCKINGHAM, MK18 1JS
NWBKGB2116V
567 KINGSBURY ROAD, LONDON, NW9 9EL
NWBKGB2116W
82 HIGH STREET - WALLINGFORD, WALLINGFORD, OX10 0BT
NWBKGB2116X
503 RINGWOOD ROAD, FERNDOWN, BH22 9BL
NWBKGB2116Y
167 ST JAMES' ROAD - NORTHAMPTON, NORTHAMPTON, NN5 5LE
NWBKGB2116Z
362 RAYNERS LANE, PINNER, HA5 5EB
NWBKGB2117A
ST. ALBANS, AL1 3LY, ST. ALBANS, AL1 3LY
NWBKGB2117B
HATFIELD
NWBKGB2117C
WELWYN GARDEN CITY, WELWYN GARDEN CITY
NWBKGB2117D
BIRMINGHAM
NWBKGB2117E
BIRMINGHAM
NWBKGB2117F
HIGHFIELD ROAD, EDGBASTON
NWBKGB2117G
BIRMINGHAM
NWBKGB2117H
BIRMINGHAM
NWBKGB2117J
75 HIGH STREET BRANCH, BIRMINGHAM, B23 6SA
NWBKGB2117K
SHELDON, B26 3LF
NWBKGB2117L
BIRMINGHAM
NWBKGB2117M
BIRMINGHAM
NWBKGB2117N
BIRMINGHAM
NWBKGB2117P
BIRMINGHAM
NWBKGB2117Q
BIRMINGHAM
NWBKGB2117R
BIRMINGHAM
NWBKGB2117S
BIRMINGHAM
NWBKGB2117T
BIRMINGHAM
NWBKGB2117U
BIRMINGHAM
NWBKGB2117V
BIRMINGHAM
NWBKGB2117W
SUTTON COLDFIELD
NWBKGB2117X
SUTTON COLDFIELD
NWBKGB2117Y
TAMWORTH
NWBKGB2117Z
BIRMINGHAM
NWBKGB2118A
SOLIHULL
NWBKGB2118B
HIGH STREET, SOLIHULL
NWBKGB2118C
1660 HIGH STREET, SOLIHULL, B93 0LJ
NWBKGB2118D
BATH
NWBKGB2118E
BATH
NWBKGB2118F
FROME
NWBKGB2118G
WARMINSTER
NWBKGB2118H
MIDSOMER NORTON
NWBKGB2118J
SHEPTON MALLET
NWBKGB2118K
CASTLE CARY
NWBKGB2118L
WINCANTON
NWBKGB2118M
BLACKBURN
NWBKGB2118N
BURNLEY
NWBKGB2118P
DARWEN
NWBKGB2118Q
RAWTENSTALL
NWBKGB2118R
ACCRINGTON
NWBKGB2118S
COLNE
NWBKGB2118T
NELSON
NWBKGB2118U
BRADFORD, BD7 1BA, WEST, BRADFORD, BD7 1BA
NWBKGB2118V
BRADFORD
NWBKGB2118W
SKIPTON
NWBKGB2118X
SETTLE
NWBKGB2118Y
BOURNEMOUTH
NWBKGB2118Z
BOURNEMOUTH
NWBKGB2119A
POOLE
NWBKGB2119B
BROADSTONE
NWBKGB2119C
SWANAGE
NWBKGB2119D
WAREHAM
NWBKGB2119E
NEW MILTON
NWBKGB2119F
BOURNEMOUTH
NWBKGB2119G
BOURNEMOUTH
NWBKGB2119H
BOURNEMOUTH
NWBKGB2119J
WINTON, BH1 1DU
NWBKGB2119K
RAMSBOTTOM
NWBKGB2119L
BOLTON, BL1 1BN, GREATER, BOLTON, BL1 1BN
NWBKGB2119M
FARNWORTH
NWBKGB2119N
WESTHOUGHTON
NWBKGB2119P
HORWICH
NWBKGB2119Q
BURY
NWBKGB2119R
CASTLE SQUARE, BRIGHTON
NWBKGB2119S
137 NORTH STREET, BRIGHTON, BN1 1RE
NWBKGB2119T
86 WESTERN ROAD, BRIGHTON, BN1 2LB
NWBKGB2119U
LONDON ROAD, BRIGHTON
NWBKGB2119V
PEACEHAVEN
NWBKGB2119W
SOUTH STREET, WORTHING, BN11 3AR
NWBKGB2119X
38 GORING ROAD, WORTHING, BN12 4AQ
NWBKGB2119Y
BROADWATER
NWBKGB2119Z
LANCING
NWBKGB2120A
RUSTINGTON
NWBKGB2120B
LITTLEHAMPTON
NWBKGB2120C
ARUNDEL
NWBKGB2120D
LEWES ROAD, BRIGHTON
NWBKGB2120E
ROTTINGDEAN
NWBKGB2120F
EASTBOURNE
NWBKGB2120G
SEAFORD
NWBKGB2120H
HAILSHAM
NWBKGB2120J
HOVE
NWBKGB2120K
HOVE
NWBKGB2120L
SHOREHAM-BY-SEA
NWBKGB2120M
HENFIELD
NWBKGB2120N
LEWES
NWBKGB2120P
NEWHAVEN
NWBKGB2120Q
BROMLEY
NWBKGB2120R
BECKENHAM
NWBKGB2120S
WEST WICKHAM, BR4 0LR, GREATER, WEST WICKHAM, BR4 0LR
NWBKGB2120T
FARNBOROUGH
NWBKGB2120U
CHISLEHURST
NWBKGB2120V
BROMLEY
NWBKGB2120W
BRISTOL
NWBKGB2120X
CHIPPING SODBURY, CHIPPING SODBURY
NWBKGB2120Y
BRISTOL
NWBKGB2120Z
CHEW MAGNA
NWBKGB2121A
NAILSEA
NWBKGB2121B
CLEVEDON
NWBKGB2121C
WESTON-SUPER-MARE, BS23 1HJ, WESTON-SUPER-MARE, BS23 1HJ
NWBKGB2121D
CHEDDAR
NWBKGB2121E
BRISTOL
NWBKGB2121F
BEDMINSTER
NWBKGB2121G
QUEEN'S ROAD, BRISTOL
NWBKGB2121H
BRISTOL
NWBKGB2121J
BRISTOL
NWBKGB2121K
BRISTOL
NWBKGB2121L
THE MALL, BRISTOL
NWBKGB2121M
WESTBURY-ON-TRYM, BS9 3BF, WESTBURY-ON-TRYM, BS9 3BF
NWBKGB2121N
PORTISHEAD
NWBKGB2121P
BRISTOL
NWBKGB2121Q
AVONMOUTH
NWBKGB2121R
BRISTOL
NWBKGB2121S
BRISTOL
NWBKGB2121T
BRISTOL
NWBKGB2121U
BRISTOL
NWBKGB2121V
BRISTOL
NWBKGB2121W
BRISTOL
NWBKGB2121X
BRISTOL
NWBKGB2121Y
BRISTOL
NWBKGB2121Z
HANHAM
NWBKGB2122A
BRISTOL
NWBKGB2122B
PENRITH
NWBKGB2122C
KESWICK BRANCH, KESWICK, CA12 5DN
NWBKGB2122D
COCKERMOUTH
NWBKGB2122E
WORKINGTON
NWBKGB2122F
EGREMONT
NWBKGB2122G
WHITEHAVEN
NWBKGB2122H
WIGTON
NWBKGB2122J
FITZROY STREET - CAMBRIDGE, CB1, CAMBRIDGE, CB1 1EW
NWBKGB2122K
SAFFRON WALDEN
NWBKGB2122L
TRINITY STREET - CAMBRIDGE, CB2, CAMBRIDGE, CB2 1TB
NWBKGB2122M
ST ANDREW'S STREET - CAMBRIDGE, CAMBRIDGE, CB2 3DA
NWBKGB2122N
KING'S PARADE - CAMBRIDGE, CB2, CAMBRIDGE, CB2 1SJ
NWBKGB2122P
ELY
NWBKGB2122Q
HAVERHILL
NWBKGB2122R
117 ST MARY STREET, CARDIFF, CF10 1DY
NWBKGB2122S
QUEEN STREET, CARDIFF, CF10 2GR
NWBKGB2122T
PARK PLACE, CARDIFF, CF10 3BA
NWBKGB2122U
CARDIFF, CF5 2DY
NWBKGB2122V
CARDIFF, CF10 5BZ
NWBKGB2122W
SPLOTT ROAD, CARDIFF, CF24 2BU
NWBKGB2122X
ROATH
NWBKGB2122Y
CARDIFF
NWBKGB2122Z
MAESTEG
NWBKGB2123A
PENCOED
NWBKGB2123B
PORTHCAWL
NWBKGB2123C
PONTYPRIDD
NWBKGB2123D
CARDIFF
NWBKGB2123E
PENTRE
NWBKGB2123F
CARDIFF, CF5 1WX
NWBKGB2123G
BARRY TOWN HALL 117 HOLTON ROAD, BARRY, CF63 4TD
NWBKGB2123H
PENARTH
NWBKGB2123J
COWBRIDGE
NWBKGB2123K
TALBOT GREEN
NWBKGB2123L
YSTRAD MYNACH
NWBKGB2123M
CAERPHILLY
NWBKGB2123N
CHESTER
NWBKGB2123P
HOLYWELL
NWBKGB2123Q
BURNHAM-ON-CROUCH
NWBKGB2123R
BILLERICAY
NWBKGB2123S
SHENFIELD
NWBKGB2123T
EPPING
NWBKGB2123U
HARLOW
NWBKGB2123V
CHELMSFORD
NWBKGB2123W
SOUTH WOODHAM FERRERS
NWBKGB2123X
BRAINTREE
NWBKGB2123Y
WITHAM
NWBKGB2123Z
MALDON
NWBKGB2124A
SUDBURY, CO10 2EN
NWBKGB2124B
HALSTEAD
NWBKGB2124C
CATERHAM
NWBKGB2124D
MITCHAM
NWBKGB2124E
COULSDON
NWBKGB2124F
WARLINGHAM
NWBKGB2124G
HIGH STREET, CROYDON
NWBKGB2124H
CROYDON
NWBKGB2124J
CROYDON
NWBKGB2124K
ADDISCOMBE
NWBKGB2124L
CANTERBURY
NWBKGB2124M
BROADSTAIRS
NWBKGB2124N
RAMSGATE
NWBKGB2124P
SANDWICH
NWBKGB2124Q
WHITSTABLE
NWBKGB2124R
HERNE BAY
NWBKGB2124S
BIRCHINGTON-ON-SEA
NWBKGB2124T
MARGATE
NWBKGB2124U
CLIFTONVILLE
NWBKGB2124V
COVENTRY
NWBKGB2124W
NUNEATON
NWBKGB2124X
BEDWORTH
NWBKGB2124Y
RUGBY
NWBKGB2124Z
WALSGRAVE ROAD, COVENTRY
NWBKGB2125A
COVENTRY
NWBKGB2125B
COVENTRY
NWBKGB2125C
COVENTRY
NWBKGB2125D
LEAMINGTON SPA
NWBKGB2125E
WARWICK
NWBKGB2125F
STRATFORD-UPON-AVON, STRATFORD-UPON-AVON
NWBKGB2125G
BALSALL COMMON
NWBKGB2125H
KENILWORTH
NWBKGB2125J
CREWE
NWBKGB2125K
SANDBACH
NWBKGB2125L
CONGLETON
NWBKGB2125M
NANTWICH
NWBKGB2125N
TARPORLEY
NWBKGB2125P
NORTHWICH
NWBKGB2125Q
DARTFORD
NWBKGB2125R
DARTFORD
NWBKGB2125S
DUNDEE
NWBKGB2125T
DERBY
NWBKGB2125U
ST PETER'S STREET, DERBY
NWBKGB2125V
ALVASTON
NWBKGB2125W
MICKLEOVER
NWBKGB2125X
DERBY
NWBKGB2125Y
DERBY
NWBKGB2125Z
SPONDON
NWBKGB2126A
BAKEWELL
NWBKGB2126B
RIPLEY, DE5 3DG
NWBKGB2126C
BELPER
NWBKGB2126D
DERBY
NWBKGB2126E
ASHBOURNE
NWBKGB2126F
MELBOURNE
NWBKGB2126G
HEANOR
NWBKGB2126J
RICHMOND, DL10 4QQ, NORTH, RICHMOND, DL10 4QQ
NWBKGB2126K
BARNARD CASTLE, DURHAM
NWBKGB2126L
BISHOP AUCKLAND
NWBKGB2126M
FERRYHILL
NWBKGB2126N
NEWTON AYCLIFFE
NWBKGB2126P
NORTHALLERTON
NWBKGB2126Q
DONCASTER
NWBKGB2126R
GOOLE
NWBKGB2126S
CLEETHORPES
NWBKGB2126T
GRIMSBY
NWBKGB2126U
IMMINGHAM
NWBKGB2126V
THORNE
NWBKGB2126W
STURMINSTER NEWTON
NWBKGB2126X
WEYMOUTH
NWBKGB2126Y
BRIDPORT
NWBKGB2126Z
LYME REGIS
NWBKGB2127A
DUDLEY
NWBKGB2127B
CASTLE STREET, DUDLEY
NWBKGB2127C
HIGH STREET, KIDDERMINSTER
NWBKGB2127D
STOURPORT-ON-SEVERN, STOURPORT-ON-SEVERN
NWBKGB2127E
KINGSWINFORD
NWBKGB2127F
LONDON
NWBKGB2127G
LONDON
NWBKGB2127H
LONDON
NWBKGB2127J
LONDON
NWBKGB2127K
LONDON
NWBKGB2127L
LONDON
NWBKGB2127M
LONDON
NWBKGB2127N
STRATFORD BROADWAY, LONDON, E15 1NG
NWBKGB2127P
LONDON
NWBKGB2127Q
GREEN ROAD, LONDON
NWBKGB2127R
LONDON
NWBKGB2127S
LONDON
NWBKGB2127T
LONDON
NWBKGB2127U
LONDON
NWBKGB2127V
LONDON
NWBKGB2127W
AMHURST ROAD, LONDON
NWBKGB2127X
LONDON
NWBKGB2127Y
134 ALDERSGATE STREET, LONDON, EC1A 4JA
NWBKGB2127Z
1 HATTON GARDEN, LONDON, EC1P 1DU
NWBKGB2128A
227C CITY ROAD, LONDON, N1 7NA
NWBKGB2128B
LONDON
NWBKGB2128C
LIVERPOOL STREET, LONDON
NWBKGB2128D
LONDON
NWBKGB2128F
LONDON
NWBKGB2128G
116 FENCHURCH STREET, LONDON, EC3M 5AL
NWBKGB2128H
LONDON
NWBKGB2128J
NEW BRIDGE STREET, LONDON, EC4V 6JJ
NWBKGB2128K
HODDESDON
NWBKGB2128L
ENFIELD
NWBKGB2128M
COCKFOSTERS
NWBKGB2128N
BARNET
NWBKGB2128P
181 DARKES LANE - POTTERS BAR, POTTERS BAR, EN6 1XT
NWBKGB2128Q
WALTHAM CROSS
NWBKGB2128R
CHESHUNT
NWBKGB2128S
EXETER
NWBKGB2128T
OTTERY ST MARY
NWBKGB2128U
SEATON, EX12 2PB
NWBKGB2128V
AXMINSTER
NWBKGB2128W
HONITON
NWBKGB2128X
CULLOMPTON
NWBKGB2128Y
CREDITON
NWBKGB2128Z
OKEHAMPTON
NWBKGB2129A
HATHERLEIGH
NWBKGB2129B
HOLSWORTHY
NWBKGB2129C
TOPSHAM
NWBKGB2129D
ILFRACOMBE
NWBKGB2129E
SOUTH MOLTON
NWBKGB2129F
EXETER
NWBKGB2129G
EXETER
NWBKGB2129H
DAWLISH
NWBKGB2129J
EXMOUTH
NWBKGB2129K
BUDLEIGH SALTERTON
NWBKGB2129L
BLACKPOOL
NWBKGB2129M
BLACKPOOL
NWBKGB2129N
BLACKPOOL
NWBKGB2129P
CLEVELEYS
NWBKGB2129Q
POULTON LE FYLDE
NWBKGB2129R
FLEETWOOD
NWBKGB2129S
ORMSKIRK STREET - ST, ST. ANNES-ON-SEA, FY8 1RH
NWBKGB2129T
GLOUCESTER
NWBKGB2129U
BERKELEY
NWBKGB2129V
LYDNEY
NWBKGB2129W
STROUD, GL5 3DT
NWBKGB2129X
CHELTENHAM
NWBKGB2129Y
CIRENCESTER
NWBKGB2129Z
HIGH STREET, GUILDFORD
NWBKGB2130A
ALDERSHOT
NWBKGB2130B
FLEET
NWBKGB2130C
FARNBOROUGH
NWBKGB2130D
FARNBOROUGH
NWBKGB2130E
CAMBERLEY
NWBKGB2130F
FRIMLEY
NWBKGB2130G
GUILDFORD
NWBKGB2130H
GUILDFORD
NWBKGB2130J
WOKING
NWBKGB2130K
GRAYSHOTT
NWBKGB2130L
HASLEMERE
NWBKGB2130M
MIDHURST
NWBKGB2130N
SANDHURST
NWBKGB2130P
CRANLEIGH
NWBKGB2130Q
GODALMING
NWBKGB2130R
FARNHAM
NWBKGB2130S
315 STATION ROAD, HARROW, HA1 2AD
NWBKGB2130T
365 HIGH ROAD, HARROW, HA3 5ER
NWBKGB2130U
118 FIELD END ROAD, HARROW, HA5 1RP
NWBKGB2130V
PINNER
NWBKGB2130W
381 UXBRIDGE ROAD, HARROW, HA5 4JP
NWBKGB2130X
NORTHWOOD
NWBKGB2130Y
STANMORE, HA7 4DA, GREATER, STANMORE, HA7 4DA
NWBKGB2130Z
BURNT OAK
NWBKGB2131A
EDGWARE
NWBKGB2131B
RIPON
NWBKGB2131C
KNARESBOROUGH
NWBKGB2131D
HEMEL HEMPSTEAD
NWBKGB2131E
HIGH WYCOMBE
NWBKGB2131F
AYLESBURY
NWBKGB2131G
TRING
NWBKGB2131H
PRINCES RISBOROUGH, PRINCES RISBOROUGH
NWBKGB2131J
BERKHAMSTED
NWBKGB2131K
CHESHAM
NWBKGB2131L
AMERSHAM
NWBKGB2131M
BEACONSFIELD
NWBKGB2131N
HAY-ON-WYE
NWBKGB2131P
LEOMINSTER
NWBKGB2131Q
44 HIGH STREET, BROMYARD, HR7 4AG
NWBKGB2131R
LEDBURY
NWBKGB2131S
ROSS-ON-WYE
NWBKGB2131T
HULL
NWBKGB2131U
WILLERBY
NWBKGB2131V
COTTINGHAM
NWBKGB2131W
BEVERLEY, EAST RIDING OF, BEVERLEY
NWBKGB2131X
HORNSEA, EAST RIDING OF, HORNSEA
NWBKGB2131Y
HESSLE ROAD, HULL
NWBKGB2131Z
HULL
NWBKGB2132A
HOLDERNESS ROAD, HULL
NWBKGB2132B
HALIFAX
NWBKGB2132C
ILFORD
NWBKGB2132D
LOUGHTON, ST3 1BS
NWBKGB2132E
BARKING
NWBKGB2132F
ILFORD
NWBKGB2132G
BARKINGSIDE
NWBKGB2132H
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NWBKGB2132J
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NWBKGB2132K
WOODBRIDGE
NWBKGB2132L
STOWMARKET
NWBKGB2132M
DISS
NWBKGB2132N
THETFORD
NWBKGB2132P
AYR
NWBKGB2132Q
COBHAM
NWBKGB2132R
WEST BYFLEET
NWBKGB2132S
EPSOM
NWBKGB2132T
WORCESTER PARK
NWBKGB2132U
LIVERPOOL
NWBKGB2132V
ALLERTON ROAD, LIVERPOOL, L18 5HU
NWBKGB2132W
BOOTLE
NWBKGB2132X
LIVERPOOL
NWBKGB2132Y
CROSBY
NWBKGB2132Z
LIVERPOOL
NWBKGB2133A
PRESCOT
NWBKGB2133B
HUYTON
NWBKGB2133C
FORMBY
NWBKGB2133D
BIRKENHEAD
NWBKGB2133E
WALLASEY
NWBKGB2133F
WEST KIRBY
NWBKGB2133G
HESWALL
NWBKGB2133H
PORT SUNLIGHT
NWBKGB2133J
NESTON
NWBKGB2133K
ELLESMERE PORT
NWBKGB2133L
LIVERPOOL
NWBKGB2133M
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NWBKGB2133N
LANCASTER
NWBKGB2133P
LANCASTER
NWBKGB2133Q
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NWBKGB2133R
ULVERSTON
NWBKGB2133S
BARROW-IN-FURNESS
NWBKGB2133T
WINDERMERE
NWBKGB2133U
MORECAMBE
NWBKGB2133V
CARNFORTH
NWBKGB2133W
KIRKBY LONSDALE
NWBKGB2133X
KENDAL
NWBKGB2133Y
BUILTH WELLS
NWBKGB2133Z
OAKHAM
NWBKGB2134A
LUTTERWORTH
NWBKGB2134B
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NWBKGB2134C
RUTHIN
NWBKGB2134D
DENBIGH
NWBKGB2134E
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NWBKGB2134F
RHYL
NWBKGB2134G
LLANGOLLEN
NWBKGB2134H
CORWEN
NWBKGB2134J
LLANRWST
NWBKGB2134K
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NWBKGB2134L
LLANDUDNO
NWBKGB2134M
CONWY
NWBKGB2134N
TYWYN
NWBKGB2134P
DOLGELLAU
NWBKGB2134Q
PORTHMADOG
NWBKGB2134R
PWLLHELI
NWBKGB2134S
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NWBKGB2134T
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NWBKGB2134U
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NWBKGB2134V
HOLYHEAD
NWBKGB2134W
AMLWCH
NWBKGB2134X
LLANGEFNI
NWBKGB2134Y
LOUTH
NWBKGB2134Z
LINCOLN
NWBKGB2135A
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NWBKGB2135B
HORNCASTLE
NWBKGB2135C
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NWBKGB2135D
LEEDS
NWBKGB2135E
HORSFORTH
NWBKGB2135F
OTLEY
NWBKGB2135G
TADCASTER
NWBKGB2135H
MORLEY
NWBKGB2135J
ILKLEY
NWBKGB2135K
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NWBKGB2135L
LUTON
NWBKGB2135M
LUTON
NWBKGB2135P
DUNSTABLE
NWBKGB2135Q
MANCHESTER
NWBKGB2135R
MANCHESTER
NWBKGB2135S
PORTLAND STREET - MANCHESTER, M1, MANCHESTER, M1 4WB
NWBKGB2135T
MANCHESTER
NWBKGB2135U
MANCHESTER
NWBKGB2135V
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NWBKGB2135W
MANCHESTER
NWBKGB2135X
MANCHESTER
NWBKGB2135Y
MANCHESTER
NWBKGB2135Z
MANCHESTER
NWBKGB2136A
WALKDEN
NWBKGB2136B
MANCHESTER
NWBKGB2136C
ECCLES
NWBKGB2136D
ECCLES
NWBKGB2136E
MANCHESTER
NWBKGB2136F
MANCHESTER
NWBKGB2136G
MANCHESTER
NWBKGB2136H
MANCHESTER
NWBKGB2136J
MANCHESTER
NWBKGB2136K
ATHERTON
NWBKGB2136L
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NWBKGB2136M
SALFORD, M6 7LR, GREATER, SALFORD, M6 7LR
NWBKGB2136N
MANCHESTER
NWBKGB2136P
MANCHESTER
NWBKGB2136Q
MANCHESTER
NWBKGB2136R
ROCHESTER, ME2 4AG
NWBKGB2136S
SITTINGBOURNE
NWBKGB2136T
FAVERSHAM
NWBKGB2136U
MAIDSTONE
NWBKGB2136V
BEARSTED
NWBKGB2136W
SUTTON ROAD, MAIDSTONE, ME15 9BY
NWBKGB2136X
WEST MALLING
NWBKGB2136Y
STROOD
NWBKGB2136Z
MAIDSTONE
NWBKGB2137A
CHATHAM
NWBKGB2137B
GILLINGHAM
NWBKGB2137C
RAINHAM, ME8 7JQ
NWBKGB2137D
STONY STRATFORD
NWBKGB2137E
WOBURN SANDS
NWBKGB2137F
BEDFORD
NWBKGB2137G
MILTON KEYNES
NWBKGB2137H
MILTON KEYNES
NWBKGB2137J
MILTON KEYNES
NWBKGB2137K
LONDON
NWBKGB2137L
LONDON
NWBKGB2137M
LONDON
NWBKGB2137N
LONDON
NWBKGB2137P
LONDON
NWBKGB2137Q
LONDON
NWBKGB2137R
LONDON
NWBKGB2137S
LONDON
NWBKGB2137T
LONDON
NWBKGB2137U
LONDON
NWBKGB2137V
LONDON
NWBKGB2137W
LONDON
NWBKGB2137X
LONDON
NWBKGB2137Y
LONDON
NWBKGB2137Z
LONDON
NWBKGB2138A
LONDON
NWBKGB2138B
HOLLOWAY ROAD, LONDON
NWBKGB2138C
LONDON
NWBKGB2138D
BLYTH
NWBKGB2138E
WHITLEY BAY
NWBKGB2138F
NORTH SHIELDS
NWBKGB2138G
NEWCASTLE UPON TYNE
NWBKGB2138H
SOUTH SHIELDS
NWBKGB2138J
WASHINGTON
NWBKGB2138K
HEXHAM
NWBKGB2138L
NEWCASTLE UPON TYNE
NWBKGB2138M
MORPETH
NWBKGB2138N
HIGH STREET, GATESHEAD
NWBKGB2138P
NORTHUMBERLAND STREET - NEWCASTLE, NEWCASTLE UPON TYNE, NE1 7DQ
NWBKGB2138Q
NEWCASTLE UPON TYNE
NWBKGB2138R
NEWCASTLE UPON TYNE
NWBKGB2138S
NOTTINGHAM
NWBKGB2138T
BINGHAM
NWBKGB2138U
THURLAND STREET - NOTTINGHAM, NG1, NOTTINGHAM, NG1 3DR
NWBKGB2138V
EASTWOOD, NG16 3AD, EASTWOOD, NG16 3AD
NWBKGB2138W
SUTTON-IN-ASHFIELD, NG17 1BA, SUTTON-IN-ASHFIELD, NG17 1BA
NWBKGB2138X
SOUTHWELL, NG25 0HW, SOUTHWELL, NG25 0HW
NWBKGB2138Y
GRANTHAM
NWBKGB2138Z
SLEAFORD, NG34 7BF
NWBKGB2139A
BULWELL
NWBKGB2139B
NORTHAMPTON
NWBKGB2139C
RUSHDEN, NN10 0FB, RUSHDEN, NN10 0FB
NWBKGB2139D
TOWCESTER
NWBKGB2139E
NORTHAMPTON
NWBKGB2139F
NORTHAMPTON
NWBKGB2139G
EBBW VALE
NWBKGB2139H
CWMBRAN
NWBKGB2139J
NORWICH
NWBKGB2139K
NORWICH
NWBKGB2139L
WYMONDHAM, NR18 0YY
NWBKGB2139M
EAST DEREHAM
NWBKGB2139N
45 LONDON ROAD, NORWICH, NR2 1HX
NWBKGB2139P
FAKENHAM
NWBKGB2139Q
HOLT
NWBKGB2139R
SHERINGHAM
NWBKGB2139S
NORWICH
NWBKGB2139T
NORTH WALSHAM
NWBKGB2139U
GREAT YARMOUTH
NWBKGB2139V
GORLESTON-ON-SEA
NWBKGB2139W
LOWESTOFT
NWBKGB2139X
BECCLES
NWBKGB2139Y
BUNGAY
NWBKGB2139Z
LONDON
NWBKGB2140A
EUSTON ROAD, LONDON
NWBKGB2140B
LONDON
NWBKGB2140C
LONDON
NWBKGB2140D
LONDON
NWBKGB2140E
LONDON
NWBKGB2140F
LONDON
NWBKGB2140G
LONDON
NWBKGB2140H
LONDON
NWBKGB2140J
CHURCH ROAD, LONDON
NWBKGB2140K
LONDON
NWBKGB2140L
LONDON
NWBKGB2140M
LONDON
NWBKGB2140N
OLDHAM
NWBKGB2140P
BACUP
NWBKGB2140Q
ROCHDALE
NWBKGB2140R
UPPERMILL
NWBKGB2140S
CHADDERTON
NWBKGB2140T
CORNMARKET STREET, OXFORD
NWBKGB2140U
DIDCOT
NWBKGB2140V
WANTAGE
NWBKGB2140W
OXFORD
NWBKGB2140X
BOTLEY
NWBKGB2140Y
16 MARKET PLACE, WOODSTOCK, OX20 1TB
NWBKGB2140Z
HEADINGTON
NWBKGB2141A
OXFORD
NWBKGB2141B
KIDLINGTON
NWBKGB2141C
CHIPPING NORTON
NWBKGB2141D
WITNEY
NWBKGB2141E
THAME
NWBKGB2141F
BOURNE
NWBKGB2141G
SPALDING
NWBKGB2141H
HOLBEACH
NWBKGB2141J
LONG SUTTON
NWBKGB2141K
WISBECH
NWBKGB2141L
MARCH
NWBKGB2141M
RAMSEY, PE26 1YU
NWBKGB2141N
PETERBOROUGH
NWBKGB2141P
HUNTINGDON
NWBKGB2141Q
ST. NEOTS, PE19 1BP, ST. NEOTS, PE19 1BP
NWBKGB2141R
SKEGNESS
NWBKGB2141S
HUNSTANTON
NWBKGB2141T
SWAFFHAM
NWBKGB2141U
WHITTLESEY
NWBKGB2141V
OUNDLE
NWBKGB2141W
STAMFORD
NWBKGB2141X
LISKEARD
NWBKGB2141Y
CALLINGTON
NWBKGB2141Z
TAVISTOCK
NWBKGB2142A
IVYBRIDGE
NWBKGB2142B
WADEBRIDGE
NWBKGB2142C
BODMIN
NWBKGB2142D
CAMELFORD
NWBKGB2142E
FLOOR 4, PLYMOUTH, PL4 0AE
NWBKGB2142F
EMSWORTH
NWBKGB2142G
HAYLING ISLAND
NWBKGB2142H
GOSPORT
NWBKGB2142J
PORTCHESTER
NWBKGB2142K
COWES
NWBKGB2142L
NEWPORT
NWBKGB2142M
RYDE
NWBKGB2142N
SHANKLIN
NWBKGB2142P
COWPLAIN
NWBKGB2142Q
HAVANT
NWBKGB2142R
PRESTON, PR1 2AD
NWBKGB2142S
PRESTON, PR2 9RQ
NWBKGB2142T
GARSTANG
NWBKGB2142U
LONGRIDGE
NWBKGB2142V
KIRKHAM
NWBKGB2142W
SOUTHPORT
NWBKGB2142X
READING
NWBKGB2142Y
HIGH STREET, BRACKNELL
NWBKGB2142Z
HUNGERFORD
NWBKGB2143A
THATCHAM
NWBKGB2143B
HARTLEY WINTNEY
NWBKGB2143C
CAVERSHAM
NWBKGB2143D
WOKINGHAM
NWBKGB2143E
WOODLEY
NWBKGB2143F
READING
NWBKGB2143G
PANGBOURNE
NWBKGB2143H
HENLEY-ON-THAMES
NWBKGB2143J
REDHILL, RH1 1QN
NWBKGB2143K
16 THE BOULEVARD, CRAWLEY, RH10 1GL
NWBKGB2143L
16 CARFAX, HORSHAM, RH12 1EZ
NWBKGB2143M
REDHILL, RH14 9FJ
NWBKGB2143N
BURGESS HILL
NWBKGB2143P
HAYWARDS HEATH
NWBKGB2143Q
EAST GRINSTEAD
NWBKGB2143R
REIGATE
NWBKGB2143S
STORRINGTON
NWBKGB2143T
HORLEY
NWBKGB2143U
OXTED
NWBKGB2143V
UPMINSTER
NWBKGB2143W
GRAYS
NWBKGB2143X
HAROLD HILL
NWBKGB2143Y
COLLIER ROW, ROMFORD, RM5 3NT
NWBKGB2143Z
CHADWELL HEATH
NWBKGB2144A
DAGENHAM
NWBKGB2144B
SHEFFIELD, S1 2GE, SOUTH, SHEFFIELD, S1 2GE
NWBKGB2144C
EARL STREET - SHEFFIELD, S1 3FP, SHEFFIELD, S1 3FP
NWBKGB2144D
SHEFFIELD, S10 2GZ, SOUTH, SHEFFIELD, S10 2GZ
NWBKGB2144E
BROOMHILL
NWBKGB2144F
SHEFFIELD, S11 8PW, SOUTH, SHEFFIELD, S11 8PW
NWBKGB2144G
SHEFFIELD, S12 2HA, SOUTH, SHEFFIELD, S12 2HA
NWBKGB2144H
STOCKSBRIDGE, S11 8PW, SOUTH, STOCKSBRIDGE, S11 8PW
NWBKGB2144J
PENISTONE, S30 6DT
NWBKGB2144K
DINNINGTON
NWBKGB2144L
HATHERSAGE
NWBKGB2144M
FIRTH PARK - SHEFFIELD, S5 6DA, SHEFFIELD, S5 6DA
NWBKGB2144N
HILLSBOROUGH
NWBKGB2144P
ROTHERHAM
NWBKGB2144Q
MEXBOROUGH
NWBKGB2144R
ROTHERHAM
NWBKGB2144S
WICKERSLEY
NWBKGB2144T
SHEFFIELD, S7 2QE, SOUTH, SHEFFIELD, S7 2QE
NWBKGB2144U
HOYLAND
NWBKGB2144V
SHEFFIELD, S8 7AA, SOUTH, SHEFFIELD, S8 7AA
NWBKGB2144W
SHEFFIELD, S9 5HP, SOUTH, SHEFFIELD, S9 5HP
NWBKGB2144X
NEATH
NWBKGB2144Y
PORT TALBOT
NWBKGB2144Z
LLANELLI
NWBKGB2145A
AMMANFORD
NWBKGB2145B
LLANDEILO
NWBKGB2145C
SWANSEA
NWBKGB2145D
LLANDOVERY
NWBKGB2145E
SWANSEA
NWBKGB2145F
NEWCASTLE EMLYN
NWBKGB2145G
LLANYBYDDER
NWBKGB2145H
CARDIGAN
NWBKGB2145J
LLANDYSSUL
NWBKGB2145K
LAMPETER
NWBKGB2145L
SWANSEA
NWBKGB2145M
NARBERTH
NWBKGB2145P
TENBY
NWBKGB2145Q
PEMBROKE DOCK
NWBKGB2145R
MILFORD HAVEN
NWBKGB2145S
LONDON
NWBKGB2145T
LONDON
NWBKGB2145U
LONDON
NWBKGB2145V
LONDON
NWBKGB2145W
WALWORTH ROAD, LONDON
NWBKGB2145X
LONDON
NWBKGB2145Y
LONDON
NWBKGB2145Z
LONDON
NWBKGB2146A
LONDON
NWBKGB2146B
LONDON
NWBKGB2146C
LONDON
NWBKGB2146D
LONDON
NWBKGB2146E
STEVENAGE
NWBKGB2146F
STEVENAGE
NWBKGB2146G
WARE, SG14 1YY
NWBKGB2146H
HERTFORD
NWBKGB2146J
HITCHIN
NWBKGB2146K
LETCHWORTH
NWBKGB2146L
ROYSTON, SG6 3AL
NWBKGB2146M
POYNTON
NWBKGB2146N
GLOSSOP
NWBKGB2146P
STALYBRIDGE
NWBKGB2146Q
BUXTON
NWBKGB2146R
NEW MILLS
NWBKGB2146S
HEATON CHAPEL
NWBKGB2146T
CHEADLE HULME, GREATER, CHEADLE HULME
NWBKGB2146U
CHEADLE HULME, GREATER, CHEADLE HULME
NWBKGB2146V
ALDERLEY EDGE
NWBKGB2146W
FARNHAM ROAD, SLOUGH, SL2 1HD
NWBKGB2146X
HIGH STREET, SLOUGH
NWBKGB2146Y
BURNHAM
NWBKGB2146Z
LANGLEY
NWBKGB2147A
WINDSOR
NWBKGB2147B
SUNNINGDALE
NWBKGB2147C
MAIDENHEAD
NWBKGB2147D
MARLOW
NWBKGB2147E
GERRARD'S CROSS
NWBKGB2147F
CHALFONT ST PETER, CHALFONT ST PETER
NWBKGB2147G
MORDEN
NWBKGB2147H
WALLINGTON, SM6 0LH, GREATER, WALLINGTON, SM6 0LH
NWBKGB2147K
HIGH STREET, SOUTHAMPTON
NWBKGB2147L
LONDON ROAD, SOUTHAMPTON
NWBKGB2147M
SOUTHAMPTON
NWBKGB2147N
SOUTHAMPTON
NWBKGB2147P
SOUTHAMPTON
NWBKGB2147Q
SOUTHAMPTON
NWBKGB2147R
WOOLSTON, SOUTHAMPTON, SO14 7DS
NWBKGB2147S
ALRESFORD
NWBKGB2147T
HEDGE END
NWBKGB2147U
TOTTON
NWBKGB2147V
LYMINGTON
NWBKGB2147W
58 HIGH STREET, LYNDHURST, SO43 7ZF
NWBKGB2147X
SOUTHAMPTON
NWBKGB2147Y
CHANDLER'S FORD
NWBKGB2147Z
SHAFTESBURY
NWBKGB2148A
GILLINGHAM
NWBKGB2148B
PETERLEE
NWBKGB2148C
SOUTHEND-ON-SEA
NWBKGB2148D
WICKFORD
NWBKGB2148E
ROCHFORD, SS4 1BH
NWBKGB2148F
RAYLEIGH
NWBKGB2148G
HADLEIGH
NWBKGB2148H
BENFLEET
NWBKGB2148J
CANVEY ISLAND
NWBKGB2148K
CHEADLE
NWBKGB2148L
UTTOXETER
NWBKGB2148M
ECCLESHALL
NWBKGB2148N
160 LONGTON ROAD, STOKE-ON-TRENT, ST4 8BU
NWBKGB2148P
ALSAGER
NWBKGB2148Q
BIDDULPH
NWBKGB2148R
LONDON
NWBKGB2148S
LONDON
NWBKGB2148T
LONDON
NWBKGB2148U
LONDON
NWBKGB2148V
LONDON
NWBKGB2148W
LONDON
NWBKGB2148X
LONDON
NWBKGB2148Y
LONDON
NWBKGB2148Z
LONDON
NWBKGB2149A
ST JAMES'S STREET, LONDON, SW1A 1JT
NWBKGB2149B
LONDON
NWBKGB2149C
LONDON
NWBKGB2149D
LONDON
NWBKGB2149E
LONDON
NWBKGB2149F
SLOANE STREET, LONDON, SW1X 9NU
NWBKGB2149G
LONDON
NWBKGB2149H
LONDON
NWBKGB2149J
LONDON
NWBKGB2149K
LONDON
NWBKGB2149L
FULHAM BROADWAY, LONDON
NWBKGB2149M
LONDON
NWBKGB2149N
LONDON
NWBKGB2149P
CROMWELL ROAD, LONDON
NWBKGB2149Q
LONDON
NWBKGB2149R
LONDON
NWBKGB2149S
OSWESTRY
NWBKGB2149T
ELLESMERE
NWBKGB2149U
WHITCHURCH
NWBKGB2149V
NEWTOWN
NWBKGB2149W
MACHYNLLETH
NWBKGB2149X
HIGH STREET - LLANFAIR CAEREINON, LLANFAIR CAEREINON, SY21 0QZ
NWBKGB2149Y
WELSHPOOL
NWBKGB2149Z
ABERYSTWYTH
NWBKGB2150A
TREGARON
NWBKGB2150B
WEM
NWBKGB2150C
LUDLOW
NWBKGB2150D
LANGPORT
NWBKGB2150E
SOUTH PETHERTON
NWBKGB2150F
CREWKERNE
NWBKGB2150G
ILMINSTER
NWBKGB2150H
CHARD
NWBKGB2150J
WELLINGTON
NWBKGB2150K
DULVERTON
NWBKGB2150L
WILLITON
NWBKGB2150M
BURNHAM-ON-SEA
NWBKGB2150N
NEWPORT
NWBKGB2150P
MARKET DRAYTON
NWBKGB2150Q
32 MOUNT PLEASANT, TUNBRIDGE WELLS, TN1 1RB
NWBKGB2150R
PADDOCK WOOD
NWBKGB2150S
BOROUGH GREEN
NWBKGB2150T
BIGGIN HILL
NWBKGB2150U
CRANBROOK
NWBKGB2150V
UCKFIELD
NWBKGB2150W
TENTERDEN
NWBKGB2150X
RYE
NWBKGB2150Y
BATTLE
NWBKGB2150Z
CROWBOROUGH
NWBKGB2151A
EDENBRIDGE
NWBKGB2151B
TORQUAY
NWBKGB2151C
NEWTON ABBOT
NWBKGB2151D
ASHBURTON
NWBKGB2151E
CHAGFORD
NWBKGB2151F
BOVEY TRACEY
NWBKGB2151G
TEIGNMOUTH
NWBKGB2151H
TORQUAY
NWBKGB2151J
PAIGNTON
NWBKGB2151K
BRIXHAM
NWBKGB2151L
DARTMOUTH
NWBKGB2151M
KINGSBRIDGE
NWBKGB2151N
TOTNES
NWBKGB2151P
HELSTON
NWBKGB2151Q
CAMBORNE
NWBKGB2151R
REDRUTH
NWBKGB2151S
PENZANCE
NWBKGB2151T
ST. IVES, TR26 1ST
NWBKGB2151U
REDCAR
NWBKGB2151V
LOFTUS
NWBKGB2151W
GUISBOROUGH
NWBKGB2151X
YARM
NWBKGB2151Y
BILLINGHAM
NWBKGB2151Z
HARTLEPOOL
NWBKGB2152A
TWICKENHAM
NWBKGB2152B
TEDDINGTON
NWBKGB2152C
FELTHAM
NWBKGB2152D
ASHFORD
NWBKGB2152E
HOUNSLOW
NWBKGB2152F
ISLEWORTH
NWBKGB2152G
OSTERLEY
NWBKGB2152H
BRENTFORD
NWBKGB2152J
RICHMOND
NWBKGB2152K
PERIVALE
NWBKGB2152L
UXBRIDGE
NWBKGB2152M
LONDON
NWBKGB2152N
LONDON
NWBKGB2152P
LONDON
NWBKGB2152Q
LONDON
NWBKGB2152R
MARYLEBONE AND HARLEY STREET, LONDON, W1G 6BN
NWBKGB2152S
GREAT PORTLAND STREET, LONDON
NWBKGB2152T
LONDON
NWBKGB2152U
DEAN STREET, LONDON, W1D 6AQ
NWBKGB2152V
PICCADILLY AND NEW BOND STREET, LONDON, W1S 4PA
NWBKGB2152W
BAKER STREET, LONDON
NWBKGB2152X
LONDON
NWBKGB2152Y
COURT ROAD, LONDON
NWBKGB2152Z
LONDON
NWBKGB2153A
LONDON
NWBKGB2153B
LONDON
NWBKGB2153C
REGENT STREET, LONDON, W1B 4EA
NWBKGB2153D
NORTH AUDLEY STREET, LONDON, W1K 6WE
NWBKGB2153E
LONDON
NWBKGB2153F
LONDON
NWBKGB2153G
LONDON
NWBKGB2153H
LONDON
NWBKGB2153J
LONDON
NWBKGB2153K
139 HIGH STREET, LONDON, BR3 1BX
NWBKGB2153L
LONDON
NWBKGB2153M
LONDON
NWBKGB2153N
HANGER LANE, LONDON
NWBKGB2153P
LONDON
NWBKGB2153Q
LONDON
NWBKGB2153R
LONDON
NWBKGB2153S
LONDON
NWBKGB2153T
WARRINGTON, WA1 1XG
NWBKGB2153U
ST. HELENS, WA10 1DR
NWBKGB2153V
CULCHETH
NWBKGB2153X
STOCKTON HEATH
NWBKGB2153Y
FRODSHAM
NWBKGB2153Z
LONDON
NWBKGB2154A
LONDON
NWBKGB2154B
LONDON
NWBKGB2154C
LONDON
NWBKGB2154D
LONDON
NWBKGB2154E
LONDON
NWBKGB2154F
LONDON
NWBKGB2154G
WATFORD, WD17 1AP
NWBKGB2154H
WATFORD, WD17 2GZ
NWBKGB2154J
WATFORD
NWBKGB2154K
RICKMANSWORTH
NWBKGB2154L
BOREHAMWOOD
NWBKGB2154M
RADLETT
NWBKGB2154N
PONTEFRACT
NWBKGB2154P
WIGAN
NWBKGB2154Q
ASHTON-IN-MAKERFIELD
NWBKGB2154R
LEIGH
NWBKGB2154S
SKELMERSDALE
NWBKGB2154T
EVESHAM
NWBKGB2154U
WORCESTER
NWBKGB2154V
DROITWICH
NWBKGB2154W
LICHFIELD
NWBKGB2154X
RUGELEY
NWBKGB2154Y
ALDRIDGE
NWBKGB2154Z
WOLVERHAMPTON
NWBKGB2155A
WOLVERHAMPTON
NWBKGB2155B
BILSTON
NWBKGB2155C
BRIDGNORTH
NWBKGB2155D
YORK
NWBKGB2155E
SCARBOROUGH
NWBKGB2155F
BRIDLINGTON, EAST RIDING OF, BRIDLINGTON
NWBKGB2155G
MALTON
NWBKGB2155H
PICKERING
NWBKGB2155J
WHITBY
NWBKGB2155K
DRIFFIELD
NWBKGB2155L
POCKLINGTON, EAST RIDING OF, POCKLINGTON
NWBKGB2155M
THIRSK
NWBKGB2155N
SELBY
NWBKGB2155P
HARROGATE CARD CENTRE, HARROGATE, HG3 1XH
NWBKGB2155Q
PREMIERE HOUSE, SOUTHEND-ON-SEA, SS99 9BB
NWBKGB2155R
LONDON
NWBKGB2155S
2355 FREEPOST KE - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 1AY
NWBKGB2155T
2355 FREEPOST KE - SHEFFIELD, S1, SHEFFIELD, S1 1AY
NWBKGB2155U
NOTTINGHAM, NG1 7GE, NOTTINGHAM, NG1 7GE
NWBKGB2155V
PRIORY HOUSE 38 COLMORE CIRCUS, BIRMINGHAM, B4 6AL
NWBKGB2155W
DRAPERS GARDENS, FLOOR 13, LONDON, EC2N 2DL
NWBKGB2155X
THE BROADSTONE, FLOOR 2 SOUTH GYLE, EDINBURGH, EH12 9UZ
NWBKGB2155Y
132 HIGH STREET, SOUTHEND-ON-SEA, SS1 1JX
NWBKGB2155Z
DRUMMOND HOUSE 1 REDHEUGHS AVENUE, EDINBURGH, EH12 9JN
NWBKGB2156A
EASTGATE HOUSE, LONDON, E1 8EX
NWBKGB2156B
42 ISLINGTON HIGH STREET, LONDON, N1 8EQ
NWBKGB2156C
PRIORY HOUSE, FLOOR 3, BIRMINGHAM, B4 6AL
NWBKGB2156D
MORTGATE CENTRE, GREENOCK, PA15 1EF
NWBKGB2156E
PRIORY HOUSE, FLOOR 1 COLMORE, BIRMINGHAM, B4 6DP
NWBKGB2156F
ACTEC WEST, BRISTOL, BS99 5BD
NWBKGB2156G
CHATHAM MARITIME, CHATHAM, ME4 4RT
NWBKGB2156H
LEE HOUSE, ENFIELD, EN1 1FB
NWBKGB2156J
ABBEY HOUSE, FARNBOROUGH, GU14 7YN
NWBKGB2156K
FLOOR 2 36 NORTH HANOVER STREET, GLASGOW, G1 2NY
NWBKGB2156L
VICTORIA PLACE, LEEDS, LS11 5AN
NWBKGB2156M
BEDE HOUSE 11 WESTERN BOULEVARD, LEICESTER, LE2 7EJ
NWBKGB2156N
STEVENSON WAY, WAVETREE, LIVERPOOL, L13 1NW
NWBKGB2156P
REGENTS HOUSE, FLOOR 3, LONDON, N1 8XL
NWBKGB2156Q
SILBURY HOUSE 300 SILBURY, MILTON KEYNES, MK9 2AZ
NWBKGB2156R
BRUNSWICK GATE, SOUTHAMPTON, SO15 2AQ
NWBKGB2156S
ASHTON HOUSE WATERLOO STREET, BOLTON, BL1 8HG
NWBKGB2156T
1510-1520, ARLINGTON BUSINESS, READING, RG7 4SA
NWBKGB2156U
KING FISHER HOUSE FILEY STREET, BRADFORD, BD1 5LN
NWBKGB2156V
LOWEY HOUSE - MANCHESTER, M60, MANCHESTER, M60 2QP
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LOWEY HOUSE - MANCHESTER, M60, MANCHESTER, M60 2QP
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LOWEY HOUSE - MANCHESTER, M60, MANCHESTER, M60 2QP
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LOWEY HOUSE - MANCHESTER, M60, MANCHESTER, M60 2QP
NWBKGB2156Z
LOWEY HOUSE - MANCHESTER, M60, MANCHESTER, M60 2QP
NWBKGB2157A
PRIORY HOUSE COLMORE CIRCUS, 5TH, BIRMINGHAM, B4 6DJ
NWBKGB2157B
DALE HOUSE, GLASGOW, G2 1BE
NWBKGB2157C
DEVONSHIRE SQUARE, LONDON, EC2M 4XB
NWBKGB2157D
LONDON
NWBKGB2157E
MANCHESTER
NWBKGB2157G
LONDON
NWBKGB2157H
LEWES
NWBKGB2157L
TELFORD
NWBKGB2157P
11 WESTERN BOULEVARD, BEDE ISLAND, LEICESTER, LE2 7EJ
NWBKGB2157Q
FALCON HOUSE OUSE STREET, SALFORD, M50 1YX
NWBKGB2157R
LONDON
NWBKGB2157S
KINGFISHER HOUSE, BASINGSTOKE, RG21 6XD
NWBKGB2157T
CHATHAM CSC, CHATHAM, ME4 4RT
NWBKGB2157U
DRUMMOND HOUSE 1 REDHEUGHS AVENUE, EDINBURGH, EH12 9JN
NWBKGB2157V
HAYES
NWBKGB2157W
FLOOR 3 8 BRINDLEY PLACE, BIRMINGHAM, B1 2TZ
NWBKGB2157Y
PENGE
NWBKGB2158A
EDINBURGH
NWBKGB2158B
LONDON
NWBKGB2158C
FLOOR 6 HARDMAN BOULEVARD, MANCHESTER, M3 3AQ
NWBKGB2158D
LONDON
NWBKGB2158E
PREMIER PLACE, LONDON, EC2M 4BA
NWBKGB2158F
LONDON
NWBKGB2158H
LONDON
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1 REDHEUGHS AVENUE - EDINBURGH, EDINBURGH, EH12 9JN
NWBKGB2158L
PARKLANDS DE HAVILAND WAY, BOLTON, BL6 4YU
NWBKGB2158N
FLOOR 3 8 BRINDLEY PLACE, BIRMINGHAM, B1 2TZ
NWBKGB2158P
FLOOR 3 8 BRINDLEY PLACE, BIRMINGHAM, B1 2TZ
NWBKGB2158Q
740 AMC, AZTEC WEST, WATERSIDE, BRISTOL, BS99 5BD
NWBKGB2158R
1 VICTORIA PLACE, LEEDS, LS11 5AN
NWBKGB2158S
1 VICTORIA PLACE, LEEDS, LS11 5AN
NWBKGB2158T
GOODMANS FIELDS, LONDON, E1 8DA
NWBKGB2158W
FLOOR 2, LONDON, EC3P 3HX
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WESTFIELD STRATFORD CITY, FLOOR 0, LONDON, E20 1EJ
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LEICESTER CUSTOMER SERVICE CENTRE, LEICESTER, LE2 7EJ
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149 PRESTON ROAD, BRIGHTON, BN1 6AS
NWBKGB2159M
PARKLANDS DE HAVILLAND WAY, HORWICH, BL6 4YU
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CHATHAM CSC, CHATHAM, ME4 4RT
NWBKGB2159S
GOGABURN - EDINBURGH, EH12 9SB, EDINBURGH, EH12 9SB
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CROSSRAIL STATION AND RETAIL MALL, LONDON, E14 5AR
NWBKGB2159Z
41 DRAPERY - NORTHAMPTON, NN1, NORTHAMPTON, NN1 2EY
NWBKGB2160A
MANCHESTER PICCADILLY STATION, MANCHESTER, M1 2QF
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BEDE HOUSE 11 WESTERN BOULEVARD, LEICESTER, LE2 7EJ
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STEPHENSON WAY, WAVERTREE TECH PARK, LIVERPOOL, L13 1NW
NWBKGB2160D
PARKLANDS DE HAVILLAND WAY, BOLTON, BL6 4YU
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PARKLANDS DE HAVILLAND WAY, BOLTON, BL6 4YU
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PARKLANDS DE HAVILLAND WAY, BOLTON, BL6 4YU
NWBKGB2160G
BRAMPTON ROAD, NEWCASTLE-UNDER-LYME, ST5 0QX
NWBKGB2160J
BEDE HOUSE 11 WESTERN BOULEVARD, LEICESTER, LE2 7EJ
NWBKGB2160K
FLOOR 2ND, SOUTHEND-ON-SEA, SS0 0EJ
NWBKGB2160L
250 BISHOPSGATE, LONDON, EC2M 4AA
NWBKGB2160M
CARRBROOK HOUSE LEICESTER ROAD, LOUGHBOROUGH, LE12 9XX
NWBKGB2160N
MANCHESTER, M61 0WN, GREATER, MANCHESTER, M61 0WN
NWBKGB2160Q
FLOOR 3 8 BRINDLEY PLACE, BIRMINGHAM, B1 2TZ
NWBKGB21BCC
PRIORY HOUSE, FLOOR 5 38 COLMORE, BIRMINGHAM, B4 6DJ
NWBKGB21BMR
MANCHESTER
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MAIDSTONE
NWBKGB21BND
280 BISHOPSGATE, LONDON, EC2M 4RB
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ASHBY
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BIRMINGHAM
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CAMBERLEY
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LONDON
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LONDON
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HAYDOCK
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MANCHESTER
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BIRMINGHAM
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BRISTOL
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BIRMINGHAM
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LONDON
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LOWRY HOUSE, FLOOR 4 17 MARBLE, MANCHESTER, M60 2SP
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280 BISHOPSGATE, LONDON, EC2M 4RB
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LEEDS
NWBKGB2LBHM
6 BRINDLEY PLACE - BIRMINGHAM, B1, BIRMINGHAM, B1 2XB
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FLOOR 3, LONDON, EC2P 2AP
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PREMIER PLACE, LONDON, EC2M 4BA
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250 BISHOPSGATE, LONDON, EC2M 4AA
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SPINNINGFIELDS, FLOOR 5 1, MANCHESTER, M3 3AP
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CITY SQUARE HOUSE, FLOOR 5, LEEDS, LS1 4DL
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PREMIER PLACE, LONDON, EC2M 4BA
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KINGS CROSS HOUSE, FLOOR 2, LONDON, N1 9HL
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LOWRY HOUSE 17 MARBLE STREET, MANCHESTER, M60 2QP
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SPINNINGFIELDS, FLOOR 5 1, MANCHESTER, M3 3AP
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LONDON
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