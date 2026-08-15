NVOARU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY NIZHNEVOLZHSKY COMMERCIAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY NIZHNEVOLZHSKY COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

CHAPAEV 19/27

Kód pobočky

NVOARU21XXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY NIZHNEVOLZHSKY COMMERCIAL BANK

Město

SARATOV

NVOARU21XXX

Banka JOINT STOCK COMPANY NIZHNEVOLZHSKY COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY NIZHNEVOLZHSKY COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY NIZHNEVOLZHSKY COMMERCIAL BANK.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY NIZHNEVOLZHSKY COMMERCIAL BANK

NVOARU21XXX

CHAPAEV 19/27, SARATOV, 410056

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.