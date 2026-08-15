NRVKRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PJSC NORVIK BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

PJSC NORVIK BANK

Adresa pobočky

ZATSEPSKY VAL 5

Kód pobočky

NRVKRUMMXXX

Název banky

PJSC NORVIK BANK

Město

MOSCOW

NRVKRUMMXXX

Banka PJSC NORVIK BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky PJSC NORVIK BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PJSC NORVIK BANK.

Pobočky PJSC NORVIK BANK

NRVKRUMMXXX

ZATSEPSKY VAL 5, MOSCOW, 115054

VIATRU21XXX

PREOBRAZHENSKAYA STREET 4, KIROV, 610000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.