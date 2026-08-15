NOVKRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NOVYJ VEK BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

NOVYJ VEK BANK

Adresa pobočky

SCHIPOK UL. 1, 4

Kód pobočky

NOVKRUM1XXX

Název banky

NOVYJ VEK BANK

Město

MOSCOW

NOVKRUM1XXX

Banka NOVYJ VEK BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky NOVYJ VEK BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky NOVYJ VEK BANK.

Pobočky NOVYJ VEK BANK

NOVKRUM1XXX

SCHIPOK UL. 1, 4, MOSCOW, 115093

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.