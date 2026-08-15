NMCLRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NBFC MOBILE CARD LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NBFC MOBILE CARD LLC

Adresa pobočky

2-YA SOVETSKAYA 27/2 - ST

Kód pobočky

NMCLRU21XXX

Název banky

NBFC MOBILE CARD LLC

Město

ST. PETERSBURG

NMCLRU21XXX

Banka NBFC MOBILE CARD LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NBFC MOBILE CARD LLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky NBFC MOBILE CARD LLC.

Pobočky NBFC MOBILE CARD LLC

NMCLRU21XXX

2-YA SOVETSKAYA 27/2 - ST, ST. PETERSBURG, 191024

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.