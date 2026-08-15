NIMBSYDAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL ISLAMIC BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NATIONAL ISLAMIC BANK

Adresa pobočky

AL-FARABI ST, AL-SYARQIYAH

Kód pobočky

NIMBSYDAXXX

Název banky

NATIONAL ISLAMIC BANK

Město

DAMASCUS

NIMBSYDAXXX

Banka NATIONAL ISLAMIC BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NATIONAL ISLAMIC BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL ISLAMIC BANK.

Pobočky NATIONAL ISLAMIC BANK

NIMBSYDAXXX

AL-FARABI ST, AL-SYARQIYAH, DAMASCUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.