NILESDKH02M
Detaily kódu BIC/Swift banky AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD
Detaily kódu Swift
AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD
NILESDKH02M
AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD
ELGOLID
Banka AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD
Najděte kódy Swift různých poboček banky AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD.
Pobočky AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.