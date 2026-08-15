NILESDKH027

Detaily kódu BIC/Swift banky AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD

Adresa pobočky

Kód pobočky

NILESDKH027

Název banky

AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD

Město

ELOBIED

NILESDKH027

Banka AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. LTD není v tuto chvíli podporována

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Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.