NDOMRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC PROBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC PROBANK

Adresa pobočky

SELEZNYOVSKAYA UL. 15A

Kód pobočky

NDOMRUMMXXX

Název banky

JSC PROBANK

Město

MOSCOW

NDOMRUMMXXX

Banka JSC PROBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC PROBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC PROBANK.

Pobočky JSC PROBANK

NDOMRUMMXXX

SELEZNYOVSKAYA UL. 15A, MOSCOW, 127473

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.