NDEADKK3030
Detaily kódu BIC/Swift banky NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH pomocí převodu přes Wise. Více informací
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH
STRANDGADE 3 - COPENHAGEN, REGION
030
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH
COPENHAGEN
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 422,54 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 422,54 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Dánsko
1. Chcete poslat peníze do země Dánsko
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat DKK příjemci v zemi Dánsko.
2. Vyberte a pošlete DKK
2. Vyberte a pošlete DKK
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu DKK, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
Posílejte peníze svým stylem
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH.
Pobočky NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH
NDEADKK2XXX
NICOLAI EIGTVEDS GADE 8, COPENHAGEN, 1402
NDEADKK3001
STRANDGADE 3 - COPENHAGEN, REGION, COPENHAGEN, 0900
NDEADKK3002
STRANDGADE 3 - COPENHAGEN, REGION, COPENHAGEN, 0900
NDEADKK3003
STRANDGADE 3 - COPENHAGEN, REGION, COPENHAGEN, 0900
NDEADKK3004
STRANDGADE 3 - COPENHAGEN, REGION, COPENHAGEN, 0900
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.