NCBLSSJ1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NILE COMMERCIAL BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NILE COMMERCIAL BANK LTD

Adresa pobočky

NILE COM BUILDING

Kód pobočky

NCBLSSJ1XXX

Název banky

NILE COMMERCIAL BANK LTD

Město

JUBA

NCBLSSJ1XXX

Banka NILE COMMERCIAL BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NILE COMMERCIAL BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky NILE COMMERCIAL BANK LTD.

Pobočky NILE COMMERCIAL BANK LTD

NCBLSSJ1XXX

NILE COM BUILDING, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.