NBTRRUMMMOS

Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL BANK TRUST

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NATIONAL BANK TRUST

Adresa pobočky

GONCHARNAYA 15, 1

Kód pobočky

NBTRRUMMMOS

Název banky

NATIONAL BANK TRUST

Město

MOSCOW

NBTRRUMMMOS

Banka NATIONAL BANK TRUST není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NATIONAL BANK TRUST

Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL BANK TRUST.

Pobočky NATIONAL BANK TRUST

NBTRRUMMMOS

GONCHARNAYA 15, 1, MOSCOW, 109240

NBTRRUMMSPB

BANKOVSKIY LANE 3 LIT. B - ST, ST. PETERSBURG, 191023

NBTRRUMMVLA

MIRA UL. 34, VLADIMIR, 600017

NBTRRUMMXXX

MOZHAISKY VAL. 8, MOSCOW, 121151

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.