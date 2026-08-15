NBPATM22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL BANK OF PAKISTAN

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

NATIONAL BANK OF PAKISTAN

Adresa pobočky

N.GULLAYEV, 33, FLOOR GF

Kód pobočky

NBPATM22XXX

Název banky

NATIONAL BANK OF PAKISTAN

Město

ASHKHABAD

NBPATM22XXX

Banka NATIONAL BANK OF PAKISTAN není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky NATIONAL BANK OF PAKISTAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL BANK OF PAKISTAN.

Pobočky NATIONAL BANK OF PAKISTAN

NBPATM22XXX

N.GULLAYEV, 33, FLOOR GF, ASHKHABAD, 744000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.