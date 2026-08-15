NAPSJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES COMPANY

Adresa pobočky

ABDALLA ST

Kód pobočky

NAPSJOA1XXX

Název banky

NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES COMPANY

Město

AMMAN

NAPSJOA1XXX

Banka NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES COMPANY.

Pobočky NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES COMPANY

NAPSJOA1XXX

ABDALLA ST, AMMAN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.