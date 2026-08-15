NADIJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PALESTINE ESTABLISHMENT FOR EXCHANGE

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

PALESTINE ESTABLISHMENT FOR EXCHANGE

Adresa pobočky

KING FAISAL STREET

Kód pobočky

NADIJOA1XXX

Název banky

PALESTINE ESTABLISHMENT FOR EXCHANGE

Město

AMMAN

NADIJOA1XXX

Banka PALESTINE ESTABLISHMENT FOR EXCHANGE není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky PALESTINE ESTABLISHMENT FOR EXCHANGE

Najděte kódy Swift různých poboček banky PALESTINE ESTABLISHMENT FOR EXCHANGE.

Pobočky PALESTINE ESTABLISHMENT FOR EXCHANGE

NADIJOA1XXX

KING FAISAL STREET, AMMAN, 11185

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.