NADCRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE)

Adresa pobočky

SREDNI KISLOVSKI PER 1/13

Kód pobočky

NADCRU21XXX

Název banky

NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE)

Město

MOSCOW

NADCRU21XXX

Banka NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE)

Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE).

Pobočky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE)

NADCRU21XXX

SREDNI KISLOVSKI PER 1/13, MOSCOW, 125009

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.