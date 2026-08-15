NADCRU21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE)
Detaily kódu Swift
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE)
SREDNI KISLOVSKI PER 1/13
NADCRU21XXX
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE)
MOSCOW
Banka NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE)
Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE).
Pobočky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (DEPOSITORY OFFICE)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.