MUKZRUP2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CM PROFILE BANK (JSC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CM PROFILE BANK (JSC)

Adresa pobočky

SADOVAYA-SPASSKAYA STREET 28

Kód pobočky

MUKZRUP2XXX

Název banky

CM PROFILE BANK (JSC)

Město

MOSCOW

MUKZRUP2XXX

Banka CM PROFILE BANK (JSC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CM PROFILE BANK (JSC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky CM PROFILE BANK (JSC).

Pobočky CM PROFILE BANK (JSC)

MUKZRUP2XXX

SADOVAYA-SPASSKAYA STREET 28, MOSCOW, 107078

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.