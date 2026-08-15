MTEORU22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANKING CREDIT ORGANISATION 'MURMANSK TRANSFER CENTRE'

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANKING CREDIT ORGANISATION 'MURMANSK TRANSFER CENTRE'

Adresa pobočky

STAROSTINA UL 21

Kód pobočky

MTEORU22XXX

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANKING CREDIT ORGANISATION 'MURMANSK TRANSFER CENTRE'

Město

MURMANSK

MTEORU22XXX

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANKING CREDIT ORGANISATION 'MURMANSK TRANSFER CENTRE' není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANKING CREDIT ORGANISATION 'MURMANSK TRANSFER CENTRE'

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANKING CREDIT ORGANISATION 'MURMANSK TRANSFER CENTRE'.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANKING CREDIT ORGANISATION 'MURMANSK TRANSFER CENTRE'

MTEORU22XXX

STAROSTINA UL 21, MURMANSK, 183071

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.