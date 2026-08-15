MSSTZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MSASA STOCKBROKERS (PVT) LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MSASA STOCKBROKERS (PVT) LTD

Adresa pobočky

MSASA HOUSE

Kód pobočky

MSSTZWH1XXX

Název banky

MSASA STOCKBROKERS (PVT) LTD

Město

HARARE

MSSTZWH1XXX

Banka MSASA STOCKBROKERS (PVT) LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MSASA STOCKBROKERS (PVT) LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky MSASA STOCKBROKERS (PVT) LTD.

Pobočky MSASA STOCKBROKERS (PVT) LTD

MSSTZWH1XXX

MSASA HOUSE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.