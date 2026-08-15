MSCJRU21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC
Detaily kódu Swift
MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC
LENIN AVENUE 12
MSCJRU21XXX
MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC
MURMANSK
Banka MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC
Najděte kódy Swift různých poboček banky MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC.
Pobočky MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.