MSCJRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC

Adresa pobočky

LENIN AVENUE 12

Kód pobočky

MSCJRU21XXX

Název banky

MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC

Město

MURMANSK

MSCJRU21XXX

Banka MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC.

Pobočky MURMANSK SOCIAL COMMERCIAL BANK JSC

MSCJRU21XXX

LENIN AVENUE 12, MURMANSK, 183032

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.